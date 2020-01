Australian Open: Novak Djokovic im Eiltempo in Runde drei

Titelverteidiger Novak Djokovic ist souverän in die dritte Runde der Australian Open 2020 eingezogen. Der Serbe besiegte den Japaner Tatsuma Ito mit 6:1, 6:4 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.01.2020, 06:30 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat am Mittwoch nicht viele Emotionen gebraucht

Etwas mehr als 95 Minuten benötigte Djokovic, um ein Treffen mit einem weiteren Japaner klar zu machen: Am Freitag geht es für den siebenmaligen Champion der Australian Open gegen Yoshihito Nishioka, der mit Daniel Evans keinerlei Probleme hatte. Djokovic konnte sich bei schwierigen Bedingungen vor allem auf seinen Aufschlag verlassen: 16 Asse standen am Ende in der Bilanz des Weltranglisten-Zweiten, auch keine Alltäglichkeit.

Zum Auftakt am Montag hatte sich Djokovic mit Jan-Lennard Struff deutlich schwerer getan, sogar einen Satz abgegeben. Gegen Nishioka geht Djokovic naturgemäß ebenfalls als klarer Favorit ins Rennen, die nächste wirkliche Herausforderung könnte mit Diego Schwartzman im Achtelfinale warten.

