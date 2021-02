Australian Open: Novak Djokovic mit lockerem Aufgalopp

Novak Djokovic hat in seinem Auftakmatch bei den Australian Open 2021 erwartungsgemäß keine Probleme gehabt. Der Titelverteidiger besiegte Jeremy Chardy in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.02.2021, 12:13 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic ist erwartungsgemäß eher nicht ins Schwitzen gekommen

Es ist also wieder etwas Grünes geworden. In einem Jersey dieser Farbe hat Novak Djokovic im vergangenen Jahr seinen achten Titel bei den Australian Open geholt, auch der neunte soll in dieser Farbe eingefahren werden. Jeremy Chardy wird dies zur Kenntnis genommen haben, der Franzose hatte beim 3:6, 1:6 und 2:6 nie eine Chance. Djokovic trifft damit in Runde zwei auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe, der gegen Stefano Travaglia ebenfalls in drei Sätzen gewann.

Für die größten Favoriten in der oberen Tableau-Hälfte gab es am ersten Tag wenig Grund zur Klage. Alexander Zverev gab gegen Marcos Giron zwar den ersten Satz ab, musste sich auch im zweiten strecken - fuhr den Sieg aber letztlich sicher nach Hause. Ebenso wie Dominic Thiem, der Mikhail Kukushkin in drei Durchgängen in Schach hielt. Diego Schwartzman schließlich gewann gegen Elias Ymer in vier Sätzen.

