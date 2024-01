Australian Open: Novak Djokovic müht sich in die zweite Runde

Novak Djokovic steht nach einem hart erarbeiteten Viersatz-Erfolg über den jungen Dino Prizmic in der zweiten Runde der Australian Open 2024.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 14.01.2024, 14:01 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic musste über vier Stunden gegen Dimo Prizmic rittern, um in die zweite Runde der Australian Open einzuziehen

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic steht in der zweiten Runde der Australian Open 2024: Der Serbe besiegte mit einiger Mühe den jungen Koraten Dino Prizmic nach 4:01 Stunden mit 6:2, 6:7 (5), 6:3, 6:4. Besonders in Satz zwei und zu Beginn des dritten Durchgangs war der erst 18-jährige Qualifikant brandgefährlich. In der zweiten Runde des "Happy Slams" trifft Djokovic entweder auf Alexei Popyrin oder Marc Polmans (beide Australien).

Leicht machte es Prizmic dem haushohen Favoriten aber tatsächlich zu keiner Zeit. "Nole" musste sich bei jedem Punktgewinn ordentlich strecken, um sowohl den Kontrahenten als auch das Publikum, das mit Fortdauer der Partie immer deutlicher den "Underdog" favorisierte, im Zaum zu halten. Am Ende nutzte der 24-fache Grand-Slam-Champion erst seinen siebenten Matchball zum Erfolg.

Auch Fritz über 4 Stunden auf dem Platz

"Er verdient jeden Applaus, er ist ein unfassbarer Spieler", lobte Djokovic seinen Kontrahenten im On-Court-Interview. "Er hat mich für mein Geld heute wirklich laufen lassen." Der Mann aus Belgrad hat das erste Major-Event des Jahres in seiner Karriere bereits elfmal gewonnen und bezeichnete die Australian Open auch bei verschiedenen Anlässen immer wieder als sein Lieblings-Grand-Slam-Turnier.

Ebenso hart kämpfen musste der an zwölf gereihte US-Amerikaner Taylor Fritz: Der Kalifornier ging in seinem Auftaktmatch gegen den Argentinier Facundo Diaz Acosta über die volle Distanz und setzte sich nach 4:03 Stunden Spielzeit mit 4:6, 6:3, 3:6, 6:2, 6:4 durch. Nächster Halt für Fritz: Entweder der Spanier Roberto Caballes Baena oder der Lucky Loser Hugo Gaston aus Frankreich.

Hier das Einzel-Tableau aus Melbourne.