Australian Open: Novak Djokovic oder Stefanos Tsitsipas? The Winner Takes It All

Im Australian-Open-Finale zwischen Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas steht nicht nur der Titel, sondern noch einiges mehr auf dem Spiel.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.01.2023, 18:24 Uhr

© Getty Images Wer sichert sich in Melbourne den Titel?

Ob die schwedische Popgruppe ABBA am Sonntag das Herrenfinale der Australian Open verfolgen wird, ist nicht überliefert. Mit ihrem Song "The Winner Takes It All" hat die Kultband aber allenfalls für die passende Beschreibung der Ausgangssituation gesorgt. Denn sowohl für Novak Djokovic als auch für Stefanos Tsitsipas geht es am 29. Januar dieses Jahres um weit mehr als "nur" den Triumph in Melbourne.

Djokovic könnte mit seinem zehnten Streich bei den Australian Open in der ewigen Grand-Slam-Bestenliste mit Rekordhalter Rafael Nadal gleichziehen. Aktuell hält der Serbe bei 21 Major-Triumphen, sein Dauerkonkurrent aus Spanien bei 22. Und trotz seiner erstaunlichen Fitness im Alter von 35 Jahren will Djokovic in der Späthase seiner Karriere keine Möglichkeit ungenutzt lassen. Erst recht nicht bei seinem Lieblingsturnier.

Mit Tsitsipas hat 2023 nur mehr ein Mann die Chance, Djokovic von diesem Vorhaben abzuhalten. Doch auch für den Griechen selbst steht einiges auf dem Spiel, wartet er doch noch auf seine erste Grand-Slam-Trophäe. 2021 war Tsitsipas in Roland Garros schon nah dran am Triumph, letztlich hatte aber Djokovic das bessere Ende für sich.

Der Spannung noch nicht genug, wird der Sieger der Australian Open am Montag auch die Führung in der Weltrangliste übernehmen. In dieser Hinsicht dürfte der Druck eher bei Tsitsipas liegen, da der 24-Jährige sich auf einen Schlag zwei Lebensträume erfüllen könnte. Djokovic hingegen kennt das Gefühl, an der Spitze des Rankings zu stehen, wie kein Zweiter. Insgesamt führte er die Weltrangliste bereits 373 Wochen und damit länger als jede andere Spieler an.

