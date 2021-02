Australian Open: Novak Djokovic plant Dokumentation über seine Verletzungsprobleme

Novak Djokovic geht am Sonntag auf seinen neunten Titel bei de Australian Open los. Die Hintergründe dazu wird eine Dokumentation beleuchten, die der Serbe gerade drehen lässt.

© Getty Images Bei Novak Djokovic sind im Moment Kameras immer dabei

Serena Williams hat nach ihrem Einzug in das Halbfinale der Australian Open im Interview mit Jim Courier verraten, dass ihr in den Tagen von Adelaide und Melbourne auch abseits des Turniergeschehens Kameras gefolgt sind. Zu welchem Zweck genau, wollte Serena nicht verraten. Gut möglich, dass sich das Thema nach dem Ausscheiden gegen Naomi Osaka in der Vorschlussrunde auch schon wieder erledigt hat.

Nicht so für Novak Djokovic. Der Weltranglisten-Erste, der am Sonntag gegen Daniil Medvedev (ab 9:30 Uhr live bei ServusTV, Eurosport und in unserem Liveticker) um seinen neunten Titel bei den Australian Open spielt, lässt im Moment ebenfalls Filmmaterial sammeln, das zu gegebener Zeit der Öffentlichkeit präsentiert werden soll. Das verriet Djokovic im Gespräch mit den serbischen Journalisten nach seinem Sieg gegen Aslan Karatsev.

Djokovic vom eigenen Körper überrascht

Djokovic hatte sich in seinem Match gegen Taylor Fritz eine Bauchmuskelverletzung zugezogen. Und sich dennoch ins Finale gekämpft. „Erholung hat während der letzten fünf Tage 100 Prozent meines Tagesablaufs ausgemacht“, erklärte der 17-malige Major-Sieger. „Tatsächlich arbeite ich an einer Dokumentation, die Ende des Jahres zu sehen sein sollte. Wir haben sehr viel Material während der letzten Monate aufgenommen.“

Der Heilungsverlauf habe seine Erwartungen und Wünsche übertroffen. „Ich bin überrascht, wie gut ich mich gefühlt habe. Allerdings habe ich schon in der Vergangenheit ähnliche Situationen gehabt, von denen ich mich schnell erholt habe. Wir Spieler sind alle unterschiedlich. Ich habe, natürlich dank der Hilfe der Leute um mich herum, diese Fähigkeit, mich schnell zu erholen.“

