Australian Open: Novak Djokovic, Rafael Nadal & Co. absolvieren erste Trainingseinheit in Adelaide

Abseits des coronabedingten Trubels in Melbourne haben in Adelaide die absoluten Superstars des Tennissports ihre erste Trainingseinheit absolviert.

Während sich in Melbourne die Ereignisse derzeit überschlagen, haben Novak Djokovic, Rafael Nadal und Co. in Adelaide in Ruhe ihre erste Trainingseinheit hinter sich gebracht. Notwendig dafür war ein negativer Corona-Test, den offenbar alle in Adelaide untergebrachten Spieler ablieferten.

Videos von den Trainingscourts zeigen neben Djokovic und Nadal auch die beiden Williams-Schwestern, die am Samstag ihre erste Trainingseinheit absolvierten. Österreichs Superstar Dominic Thiem war auf den Aufnahmen nicht zu sehen, dem Vernehmen nach dürfte aber auch der Weltranglistendritte bereits in Adelaide trainiert haben.

Zuvor hatte auch in Adelaide eine coronabezogene Nachricht für Unruhe gesorgt: Filip Krajinovics Fitnesstrainer wurde nach der Ankunft offenbar positiv auf COVID-19 getestet. Mittlerweile herrscht allerdings Klarheit: Der Fitnesscoach des Serben verfügt nach einer Corona-Infektion im Dezember über Antikörper und dürfte fälschlicherweise einen positiven Test abgeliefert haben.

Tennis Australia hatte aufgrund der schwierigen Hotel-Situation dafür gesorgt, dass die besten Spieler der Welt nicht in Melbourne, sondern in Adelaide in Quarantäne müssen. Zum Abschluss der Teilisolation sollen Novak Djokovic, Rafael Nadal und Dominic Thiem bzw. Ashleigh Barty, Naomi Osaka und Simona Halep am 29. und 30. Januar einen Schaukampf bestreiten, ehe es nach Melbourne geht.