Australian Open: Novak Djokovic übersteht Fitnesstest gegen Milos Raonic

Novak Djokovic steht nach einem Viersatzerfolg über Milos Raonic im Viertelfinale der Australian Open. In diesem trifft der Weltranglistenerste auf den Deutschen Alexander Zverev.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.02.2021, 14:41 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic steht im Viertelfinale

"Ich weiß nicht, ob ich mich in weniger als zwei Tagen erholt habe. Ich weiß nicht, ob ich auf dem Platz sein werde", hatte Novak Djokovic direkt im Anschluss an seinen Fünfsatzsieg über Taylor Fritz gemeint. Im Match gegen den US-Amerikaner hatte sich der Weltranglistenerste an der Bauchmuskulatur verletzt, Djokovic selbst sprach nach dem Achtelfinaleinzug gar von einem "Riss im Muskel".

Nachhaltig eingeschränkt schien der Serbe zu Beginn seiner Viertrundenpartie gegen Milos Raonic allerdings nicht zu sein: Djokovic schlug gut auf und auch seine Vorhand, die ihm am Freitag noch große Probleme bereitet hatte, funktionierte zunächst gut. Gegen Ende des ersten Satzes nahmen die Schmerzen allerdings sichtbar zu, dennoch ging Durchgang Nummer eins im Tiebreak an den 33-Jährigen - auch, weil Raonic in der Kurzentscheidung keinen einzigen ersten Aufschlag im Feld unterbrachte.

Djokovic strauchelt in Satz zwei

Im zweiten Abschnitt hatte Djokovic mit seiner Verletzung dann deutlich mehr zu kämpfen als noch in Durchgang eins: Zwar war es Raonic, der aufgrund einer Fußverletzung ein Medical-Time-Out in Anspruch nehmen musste, doch auf dem Platz präsentierte sich der 30-Jährige deutlich stabiler als sein Kontrahent. Satz zwei ging folgerichtig mit 6:4 an den Kanadier.

Das Momentum wusste der Weltranglisten-14. allerdings überhaupt nicht in den dritten Durchgang zu transportieren. Djokovic, der nun wieder fitter wirkte, nahm Raonic den Aufschlag zum 3:1 ab und legte zwei Games später sein zweites Break des Tages nach. Der Grundstein für den 6:1-Satzgewinn war gelegt.

Djokovic im Viertelfinale gegen Zverev

Der vierte Akt begann zunächst ausgeglichen, doch wie so oft in seiner Karriere schlug Djokovic genau im richtigen Moment zu: Der Serbe breakte zum 5:4 und servierte anschließend sicher zum 7:6 (4), 4:6, 6:1 und 6:4-Erfolg aus. "Wenn es ein anderes Turnier als ein Grand Slam wäre, hätte ich zurückgezogen. Hoffentlich fühle ich mich in zwei Tagen noch besser", meinte Djokovic nach seinem 300. Sieg bei einem Major.

Im Viertelfinale trifft der Weltranglistenerste auf Alexander Zverev, der Dusan Lajovic in drei Sätzen schlug. "Er ist einer besten Spieler in den vergangenen fünf Jahren", zeigte sich der 17-fache Grand-Slam-Sieger vor dem Deutschen gewarnt.

