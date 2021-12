Australian Open: Novak Djokovic und Roger Federer stehen auf der Entry List

Novak Djokovic und Roger Federer stehen wie alle anderen 98 Spieler der Top 100 auf der Entry List der Australian Open 2022.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.12.2021, 09:57 Uhr

© Getty Images Roger Federer und Novak Djokovic stehen beide auf der Entry List der Australian Open

"Ihr werdet es bald erfahren", hatte Novak Djokovic nach dem Davis Cup hinsichtlich seiner Entscheidung über eine Teilnahme an den Australian Open 2022 gesagt. Ob der Weltranglistenerste in Melbourne antreten wird, steht nach wie vor nicht fest, allerdings dürfen seine Fans etwas Hoffnung schöpfen: Denn Djokovic, der seinen Impfstatus aus persönlichen Gründen nicht verraten möchte, scheint in der Entry List auf.

Ebenso in der Nennliste vertreten ist Roger Federer. Hinter dem Start des Schweizers steht aber ein noch größeres Fragezeichen als bei Djokovic, schloss er einen Auftritt in Melbourne unlängst doch kategorisch aus.

Realistischer scheint da schon ein Start von Dominic Thiem und Rafael Nadal. Beide planen mit einem Auftritt bei den Australian Open und werden sich nach ihren Verletzungspausen beim Exhibition-Turnier in Abu Dhabi einem ersten Härtetest unterziehen.

Ohnedies dürfen sich die australischen Hoffnungen angesichts der Entry List auf ein Tennisfest freuen: Alle Spieler der Top 100 haben für das erste Major-Turnier des Jahres genannt. Mehr Klarheit über das tatsächliche Teilnehmerfeld werden schon die kommenden Wochen bringen. Die Australian Open beginnen am 17. Januar.