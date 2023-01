Australian Open: Novak Djokovic untermauert Titelambitionen mit Sieg über Grigor Dimitrov

Novak Djokovic ist mit einem Dreisatzerfolg ins Achtelfinale der Australian Open eingezogen. Der Serbe schlug Grigor Dimitrov in Runde drei mit 7:6 (7), 6:3 und 6:4. Hier könnt ihr das Match im Re-Live nachlesen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.01.2023, 12:50 Uhr

Novak Djokovic löste sein Achtelfinalticket

Novak Djokovic hat seine Ambitionen auf Grand-Slam-Trophäe Nummer 22 am Samstag mit einer starken Leistung untermauert. Der langjährige Weltranglistenerste setzte sich in der Rod Laver Arena gegen Grigor Dimitrov in der dritten Runde mit 7:6 (7), 6:3 und 6:4 durch und löste somit sein Achtelfinalticket.

Djokovic verspielte im ersten Durchgang zunächst einen 5:3-Vorsprung und schien danach Probleme mit seinem Oberschenkel zu haben. Der Serbe wehrte allerdings drei Satzbälle seines Kontrahenten ab und sicherte sich den ersten Abschnitt nach einem sehenswerten Ballwechsel doch noch im Tiebreak.

Djokovic läuft zur Höchstform auf

Djokovic musste sich danach behandeln lassen, von einer Verletzung war ab Beginn des zweiten Satzes aber nicht mehr viel zu sehen. Der 35-Jährige spielte teils überragendes Tennis und ließ Dimitrov - trotz zweier Breaks des Bulgaren im dritten Abschnitt - nicht zurück ins Match kommen. Nach rund drei Stunden Spielzeit verwandelte er seinen ersten Matchball zum 7:6 (7), 6:3 und 6:4-Erfolg.

Im Achtelfinale trifft Djokovic am Montag auf Alex de Minaur. Der Australier hatte sich in der Day Session gegen Benjamin Bonzi in drei Sätzen behauptet.

