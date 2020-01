Der Tag seines grössten Erfolgs auf der Major-Bühne liegt bereits etwas zurück: Raonic' Finaleinzug in Wimbledon datiert aus dem Jahre 2016. Daneben schmücken das Erreichen des Halbfinales hier in Australien im gleichen Jahr sowie sein Vorstoss 2014 in die Runde der letzten Vier beim Rasen-Mekka im Süden Londons Raonic' Vita. Zudem hat der 29-jährige Kanadier sechs Viertelfinal-Auftritte bei Grand Slams vorzuweisen, Erfahrung bringt er also mit!