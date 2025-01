Australian Open: Novak Djokovic vs Nishesh Basavareddy im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft zum Auftakt seiner Australian Open 2025 auf Wildcardspieler Nishesh Basavareddy - ab 9 Uhr MEZ im TV bei Eurosport und Servus TV (in Österreich) und im Livestream bei Discovery Plus und ServusTV On und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.01.2025, 12:21 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic, Nishesh Basavareddy

Djokovic, zehnfacher Melbourne-Champ und aktuelles GQ-Model, ist erstmals auf Mission mit Andy Murray als Neu-Coach. Ziel, ganz klar: Grand-Slam-Titel Nummer 25, im stolzen Alter von 37 Jahren.

Zum Auftakt trifft er auf einen Unbekannten: Nishesh Basavareddy, US-Amerikaner und die Nummer 133 der Welt.

Die beiden haben noch nie gegeneinander gespielt.

Wo wird Djokovic im Livestream übertragen?

Novak Djokovic gegen Nishesh Basavareddy ist für 9 Uhr in der Rod Laver Arena angesetzt. Zu sehen bei Eurosport und Servus TV (in Österreich) sowie im Livestream bei Discovery Plus und ServusTV On, wir haben den Liveticker!