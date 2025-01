Australian Open: Olivia Gadecki und John Peers triumphieren im Mixed-Doppel

Die Lokalmatadoren Olivia Gadecki und John Peers haben bei den Australian Open die Mixed-Konkurrenz für sich entschieden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.01.2025, 05:33 Uhr

© Getty Images Olivia Gadecki und John Peers

Die erste Trophäe bei den Australian Open 2025 ist vergeben: Olivia Gadecki und John Peers haben sich am Freitag im Mixed-Doppel den Titel gesichert. Die beiden Australier setzten sich im Endspiel gegen ihre Landsleute Kimberly Birrell und John-Patrick Smith mit 3:6, 6:4 und 10:6 durch. Beide Teams waren in Melbourne dank einer Wildcard am Start.

Im ersten rein australischen Australian-Open-Finale seit 1967 holten Gadecki/Peers einen Satzrückstand auf, ehe sie nach 84 Minuten ihren ersten Matchball verwandelten. Während Gadecki über ihren ersten Grand-Slam-Titel jubeln durfte, war es für Peers bereits der insgesamt dritte Triumph bei einem Major-Turnier.

“Ihr wart heute klasse“, streute Peers sowohl Birrell als auch Smith Rosen. ”Es war eine großartige Leistung, wir hatten am Ende auch ein bisschen Glück."

