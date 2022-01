Australian Open: Otte, Koepfer ausgeschieden, Krawietz und MIes weiter

Während Oscar Otte und Dominik Koepfer in der zweiten Runde der Australian Open 2022 ausgeschieden ist, legten Kevin Krawietz und Andreas Mies einen erfolgreichen Start hin.

von SID

zuletzt bearbeitet: 19.01.2022, 05:09 Uhr

© Getty Images Oscar Otte ist bei den Australian Open ausgeschieden

Der 28-jährige Kölner Otte, der zuletzt bei den US Open als Qualifikant überraschend ins Achtelfinale eingezogen war, verlor in Melbourne sein Zweitrundenmatch gegen den an Position 25 gesetzten Italiener Lorenzo Sonego trotz starken Starts 6:2, 2:6, 3:6, 1:6.

An Sonego hatte Otte eigentlich beste Erinnerungen. Bei seinem sensationellen Lauf ins Achtelfinale von New York im vergangenen September hatte er den Italiener in der ersten Runde mit einem Viersatzsieg überrascht.

Dominik Koepfer muss sich ebenfalls von den Australian Open verabschieden. Der Linkshänder unterlag Reilly Opelka aus den USA mit 4:6, 3:6 und 6:7 (4).

Am Mittwoch sind in Melbourne noch Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3) und Yannick Hanfmann (Karlsruhe) gefordert. Am Donnerstag kämpft auch Routinier Philipp Kohlschreiber (Augsburg) um den Einzug in die dritte Runde. Alle drei deutschen Teilnehmerinnen im Einzel waren hingegen schon in der ersten Runde gescheitert.

Krawietz und Mies ohne Probleme

Das deutsche Paradedoppel Kevin Krawietz/Andreas Mies (Coburg/Köln) hat sich bei den Australian Open mit einem Sieg auf der Grand-Slam-Bühne zurückgemeldet. Die zweimaligen French-Open-Sieger gewannen bei ihrem ersten gemeinsamen Major-Auftritt seit den US Open 2020 souverän mit 7:6 (7), 6:3 gegen Santiago Gonzalez/Andres Molteni (Mexiko/Argentinien) und erreichten die zweite Runde. Dabei mussten sie keinen einzigen Breakball abwehren.

Mies hatte sich Anfang des vergangenen Jahres einer Knorpel-OP am Knie unterziehen müssen, die eine lange Pause nach sich zog. Krawietz spielte in der Zwischenzeit erfolgreich mit dem Rumänen Horia Tecau und qualifizierte sich mit seinem Partner für die ATP Finals.

Zuvor waren die beiden Tennisprofis, die 2019 und 2020 in Roland Garros triumphiert hatten, erst einmal gemeinsam in Melbourne angetreten. 2020 scheiterten sie schon in der ersten Runde. Ihr Comeback nach mehr als einem Jahr hatten die "KraMies" in der vergangenen Woche beim ATP-Turnier in Sydney gefeiert, wo sie das Halbfinale erreichten.