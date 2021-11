Australian Open planen mit voller Kapazität

Für kurzentschlossene und vollständig geimpfte Tennisfans mit reichlich Zeit und Reisebudget: Auf nach Melbourne mit Euch! Es sind noch Plätze auf den Tribünen frei.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.11.2021, 16:21 Uhr

© Getty Images Leere Ränge beim Männer-Finale soll es 2022 in Melbourne nicht geben

Anfang 2021 durfte Dominic Thiem ein emotionales Wechselbad der besonderen Art miterleben: Die Drittrunden-Partie bei den Australian Open gegen Nick Kyrgios fand vor vollen Tribünen statt, das Achtelfinale gegen Grigor Dimitrov in einem leeren Stadion. Ein Lockdown hatte die Australian Open wieder in einen Stummfilm verwandelt, nach fünf Tagen durften wieder Zuschauer auf die Anlage. Thiem hat davon nicht zehren können, gegen Dimitrov war für den Österreicher Endstation.

Wenn ab dem 17. Januar 2022 das erste Major des Jahres 2022 beginnt, dann soll dies vor vollen Rängen passieren. So hat es Tennis Australia am Freitag die Welt wissen lassen, Karten in allen Kategorien sind verfügbar. Und das zu sehr vernünftigen Preisen: Ein Ground Pass für die erste Woche kostet 49.- australische Dollar, in Woche zwei sinkt der Preis auf 29.-.

Einzige Voraussetzung: Jeder Besucher muss doppelt geimpft sein, was für internationale Gäste aber ohnehin Standard ist. Sonst ist eine Einreise nach Australien nicht möglich. Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren dürfen in Begleitung einer vollständig geimpften Person auf die Anlage.