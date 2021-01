Australian Open: Positiver Corona-Test - Andy Murrays Start auf der Kippe

Die Teilnahme des zweimaligen Wimbledonsiegers Andy Murray an den Australian Open ist nach einem positiven Corona-Test in Gefahr.

von SID

zuletzt bearbeitet: 14.01.2021, 14:24 Uhr

© Getty Images Gibt es 2021 doch keine Rückkehr nach Melbourne für Andy Murray?

Wie verschiedene britische Medien am Donnerstag übereinstimmend berichteten, befindet sich der 33 Jahre alte Schotte in London in Quarantäne. Murray sollte eigentlich an diesem Wochenende in Melbourne eintreffen, hofft nun jedoch darauf, zu einem späteren Zeitpunkt nach Australien fliegen zu können.

Eigentlich hatten die Organisatoren den Tennisprofis aus aller Welt nur ein dreitägiges Zeitfenster bis zum 17. Januar für die Einreise nach Australien in eigens dafür gecharterten Flügen gestattet. Nach der Ankunft ist eine 14-tägige Quarantäne zwingend vorgeschrieben. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 8. Februar.

Murray verzichtete auf Delray Beach

Der zweimalige Olympiasieger Murray, der in Melbourne trotz fünf Finalteilnahmen noch nie den Titel gewinnen konnte, hatte als Nummer 123 der Weltrangliste eine Wildcard erhalten. Aus Angst vor einer möglichen COVID-19-Erkrankung hatte er zuletzt extra auf die geplante Reise zum ATP-Turnier in Delray Beach/Florida verzichtet, da er "im Hinblick auf die Australian Open jedes Risiko minimieren" wollte.

Wie Murray hofft auch Dominic Thiems Trainer Nicolas Massu auf die Erlaubnis für eine spätere Einreise. Der Coach des österreichischen US-Open-Siegers war ebenfalls kurz vor dem Abflug nach Australien am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden.