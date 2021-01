Australian-Open-Qualifikation: Gojowczyk und Zverev scheitern, Gerlach, Lenz und Maden weiter

Einen deutschen Großkampftag gab es am heutigen Dienstag in Doha zu sehen. Gleich sieben DTB-Spielerinnen und Spieler standen heute am Court, drei von ihnen stehen in der zweiten Runde.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 11.01.2021, 20:46 Uhr

Yannick Maden steht bei der Australian-Open-Qualifikation in Runde zwei

Nicht nach Plan lief die erste Qualifikationsrunde unterdessen für Peter Gojowczyk und Oscar Otte, die als Favoriten in ihre Matches gingen, diese aber jeweils in zwei Sätzen verloren geben mussten. Auch Mischa Zverev, der dank einer Wildcard in den Draw gerutscht ist, und Rudi Molleker müssen bereits früh die Segel streichen, für beide setzte es nach gewonnenem Auftaktdurchgang eine Dreisatzniederlage.

Besser verlaufen ist die erste Qualifikationsrunde hingegen für Yannick Maden. Der Deutsche besiegte in seinem Auftaktmatch den Japaner Takumi Ito in zwei klaren Sätzen. Für Maden geht es am morgigen Dienstag gegen Maxime Cressy um den Einzug in die finale Qualifikationsrunde. Um diese kämpft auch Julian Lenz, der in einem verrückten Match gegen den Argentinier Renzo Olivo die Oberhand behalten sollte. Für Lenz geht es nun gegen den als Nummer sieben gesetzten Damir Dzumhur.

Gerlach überrascht

Bei den Damen sollte am heutigen Montag nur eine einzige Deutsche ins Geschehen einsteigen. Katharina Gerlach schaffte die große Überraschung und nahm die Nummer acht der Setzliste, Stefanie Vögele, mit 6:3 und 6:4 aus der Qualifikation. Gerlach trifft nun auf die Japanerin Mayo Hibi.

