Australian Open Qualifikation: Zahlreiche Spieler aus Deutschland, Österreich und Schweiz am Start

In der Nacht von Sonntag auf Montag startet die Qualifikation bei den Australian Open. Aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kämpfen zahlreiche Profis um ein Hauptfeldticket beim ersten Grand Slam des neuen Jahres.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 05.01.2025, 15:22 Uhr

© GEPA Pictures Lukas Neumayer spielt ab kommender Nacht um eine Hauptfeldteilnahme bei den Australian Open.

Eine Woche bevor das Hauptfeld bei den Australian Open startet, kämpfen ab heute Nacht (Beginn auf sämtlichen Courts ab 0 Uhr/MEZ) in Melbourne jeweils 128 Männer und Frauen um je 16 Hauptfeldtickets beim ersten Grand Slam des Jahres. Drei Siege sind dafür notwendig. Auch zahlreiche Profis aus Österreich, Deutschland und der Schweiz schlagen beim Turnier vor dem Turnier auf. tennisnet.com mit der Übersicht zum Qualifikationsauftakt.

Drei Österreicher wollen in das Hauptfeld

Mit Lukas Neumayer steigt kommende Nacht einer von drei Akteuren aus Österreich ein. Der Däne Elmer Möller ist der erste Gegner im vierten Match auf Court 11. Aus ÖTV-Sicht haben zudem auch Jurij Rodionov und Sinja Kraus eine Chance auf das Hauptfeld über die Qualifikation.

Dominik Koepfer topgesetzt in der Qualifikation

Ebenfalls auf Court 11 spielt Noma Noha Akugue im zweiten Match des Tages gegen Ekaterina Makarova um den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde. Zeitgleich trifft Anna-Lena Friedsam in der 1573 Arena auf Aliona Bolsova aus Spanien. Früher ran darf Mona Barthel, die um Mitternacht den Court 3 gegen Lokalmatadorin Taylah Preston eröffnet. Auch Eva Lys, Ella Seidel und Tamara Korpatsch vertreten die deutschen Farben in der Qualifikation und werden erst am Dienstag ihre erste Runde spielen.

In der Männer-Konkurrenz müssen drei deutsche Spieler den Weg über die Qualifkation gehen. Henri Squire und der in der Qualifikation topgesetzte Dominik Köpfer starten ebenfalls am Dienstag. Maximilian Marterer spielt bereits in der kommenden Nacht auf Court 16 gegen Hugo Dellien. Im August unterlag der Nürnberger dem Sandplatzspezialisten im Endspiel der Bonn Open. Der Hardcourt sollte die Aufgabe gegen den Bolivianer einfacher gestalten.

Neun Profis für die Schweiz am Start

Ein besonders großes Aufgebot hat die Schweiz in der Qualifikation beim „Happy Slam“ in Down Under am Start. Sieben Frauen und zwei Männer spielen um ein Hauptfeldticket. Rebekka Masarova (2. Match) und Viktoria Golubic (4. Match) schlagen auf Court 5 auf. Auch Leonie Küng (zweites Match auf Court 13) und Simona Waltert (2. Match auf Court 17) starten am ersten Tag. Ebenfalls im Quali-Feld sind Susan Bandecchi, Celine Naef und Jil Teichmann.

Mit Jerome Kym und Marc-Andrea Hüsler starten zwei weitere Eidgenossen. Beide werden jedoch erst am Dienstag ihre erste Qualifikationsrunde bestreiten. Auch Lichtenstein ist bei den Frauen vertreten. Kathinka von Deichmann wird ebenfalls erst am zweiten Turniertag aufschlagen.

Starter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz - 1. Qualifikationstag

1573 Arena

2. Match nach 0 Uhr: Anna-Lena Friedsam vs. Aliona Bolsova (ESP)

Court 3

0 Uhr: Mona Barthel (GER) vs. Taylah Preston (AUS)

Court 5

2. Match nach 0 Uhr: Rebekka Masarova (SUI) vs. Irene Burillo Escorihuela (ESP)

4. Match nach 0 Uhr: Viktoria Golubic (SUI) vs. Anatasya Sobolieva (UKR)

Court 11

2. Match nach 0 Uhr: Noma Noha Akugue (GER) vs. Ekaterina Makarova

4. Match nach 0 uhr: Lukas Neumayer (AUT) vs. Elmar Möller (DEN)

Court 13

2. Match nach 0 Uhr: Leonie Küng (SUI) vs. Elena Gabriela Ruse (ROM)

Court 16

2. Match nach 0 Uhr: Maximilian Marterer (GER) vs. Hugo Dellien (BOL)

Court 17

2. Match nach 0 Uhr: Simona Waltert (SUI) vs. Barbora Palicova (CZE)

Hier der komplette Qualifikations-Draw bei den Männern

Hier der komplette Qualifikations-Draw bei den Frauen