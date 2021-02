Australian Open: Rafael Nadal gibt leichte Entwarnung

Rafael Nadals Start bei den Australian Open dürfte trotz leichter Rückenprobleme offenbar nichts im Wege stehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.02.2021, 09:56 Uhr

© Getty Images Rafael Nadals Start bei den Australian Open scheint nicht gefährdet zu sein

Es waren keine guten Neuigkeiten, die Rafael Nadal am Dienstag bekanntgab: Aufgrund von Rückenproblemen konnte der Weltranglistenzweite nicht zu seiner ATP-Cup-Partie gegen Alex de Minaur antreten. "Ich habe mich aufgewärmt, um zu sehen, ob ich spielen kann. Ich habe mich aber nicht bereit gefühlt und Pablo (Carreno Busta, Anm.) ist eingesprungen", sagte Nadal dem TV-Sender Movistar.

Sowohl Carreno Busta als auch Roberto Bautista Agut setzten gegen Australien sich in ihrem jeweiligen Einzel durch und sorgten so für einen Traumstart der Spanier. "Sie gehören zu den besten Spielern der Welt und gehen mit der gleichen Motivation auf den Court wie ich. Sie wollen so gut wie möglich spielen und natürlich gewinnen. Es ist kein Drama, wenn ich nicht spiele", so Nadal.

Wohl auch aus diesem Grund kündigte der 20-fache Grand-Slam-Sieger am Mittwoch an, auch gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas noch pausieren zu wollen. Da der Spielbetreib am Donnerstag aufgrund eines Coronafalls allerdings ausgesetzt wurde, könnte Nadal eventuell doch noch in der Gruppenphase des ATP Cup sein erstes offizielles Saisonspiel bestreiten.

Denn obwohl er sich noch nicht bei 100 Prozent sehe, gehe es ihm bereits besser als zu Beginn der Woche: "Ich bin in keiner schrecklichen Verfassung, aber noch nicht so weit, dass ich spielen kann. Am Ende einer Trainingseinheit habe ich gespürt, dass ich etwas steif wurde. Ich werde täglich behandelt und vertraue darauf, dass sich die Dinge in den kommenden Tagen verbessern werden."