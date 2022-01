Australian Open: Rafael Nadal mit sicherem Sieg gegen Hanfmann in Runde drei

Rafael Nadal hat bei den Australian Open 2022 die dritte Runde erreicht. Nadal besiegte Yannick Hanfmann mit 6:2, 6:3 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.01.2022, 06:45 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal am Mittwoch in Melbourne

Yannick Hanfmann hat alles gegeben und Rafael Nadal gerade zu Beginn dea Zweitrunden-Matches bei den Australian Open einige interessante Fragen gestellt. Auf die der 20-malige Grand-Slam-Champion aber zumeist eine Antwort fand. Und also zog Nadal, der in Melbourne 2009 den Titel geholt hatte, schließlich ungefährdet mit 6:2, 6:3 und 6.4 in die dritte Runde ein.

Der Kampfgeist von Hanfmann, der über die Qualifikation in das Hauptfeld gekommen war, zeigte sich auch noch einmal ganz am Ende der Partie in der Rod Laver Arena. Da wehrte der ehemalige College-Spieler bei eigenem Aufschlag die ersten beiden Matchbälle von Nadal ab, einen dritten und vierten sogar als Rückschläger. Nach einer Spielzeit von 2:41 Stunden verwertete der spanische Großmeister aber seine fünfte Möglichkeit.

Zverev später gegen Millman

Am Freitag trifft Nadal nun entweder auf Karen Khachanov oder den Franzosen Benjamin Bonzi.

Aus deutscher Sicht war es bereits die dritte Einzel-Niederlage des Tages: Oscar Otte war zuvor gegen Lorenzo Sonego ebenso als Verlierer vom Court gegangen wie auch Dominik Koepfer gegen Reilly Opelka. Alexander Zverev trifft in der Night Session auf Lokalmatador John Millman.

