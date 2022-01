Australian Open: Rafael Nadal nach kurzem Durchhänger im Achtelfinale

Rafael Nadal hat mit einem 6:3, 6:2, 3:6 und 6:1 gegen Karen Khachanov das Achtelfinale der Australian Open 2022 erreicht. Dort trifft der Spanier entweder aus Aslan Karatsev oder Adrian Mannarino.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.01.2022, 14:24 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal weiß bei den Australian Open weiterhin zu beeindrucken

Rafael nadal hat einen weiteren Schritt in Richtung eines möglichen zweiten Championats bei den Australian Open gemacht. Der Sieger von 2009 besiegte im letzten Match des Tages in der Rod Laver Arena Karen Khachanov mit 6:3, 6:2, 3:6 und 6:1. Im Achtelfinale bekommt es Nadal mit dem Sieger der Partie zwischen Aslan Karatsev und Adrian Mannarino zu tun. Danach könnte Alexander Zverev auf den Spanier warten.

Nadal schien das Match voll im Griff zu haben, leistete sich im dritten Satz dann eine kleine Schwächephase. Die Khachanov zu nutzen wusste und Nadal den ersten Satz im Turnier abnahm. Der Favorit drehte das Ruder aber sofort wieder, ließ Khachanov im vierten Durchgang keine Chance mehr.

Beide Spieler hatten in der Vorbereitung auf das erste Major des Jahres überzeugen können: Khachanov erreichte das Endspiel in Adelaide, wo er gegen gael Monfils verlor. Rafael Nadal dagegen gewann das ATP-Tour-250-Event in Melbourne. Die Bilanz von Nadal gegen Khachanov bleibt mit diesem Sieg aus Sicht des Mallorquiners perfekt: Nadal hat alle acht Matches auf der ATP-Tour gegen Khachanov gewonnen.

