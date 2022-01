Australian Open: Rafael Nadal nach Tiebreak-Krimi locker im Viertelfinale

Der Spanier Rafael Nadal erreicht bei den Australian Open nach einem Dreisatz-Sieg über Adrian Mannarino das Viertelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.01.2022, 08:35 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal musste gegen Adrian Mannarino im ersten Satz hart kämpfen

Rafael Nadal ist bei den Australian Open 2002 weiterhin ausgezeichnet unterwegs. Die ehemalige Nummer eins der Tenniswelt steht nach einem 7:6-(14),-6:2,-6:2-Erfolg über den Franzosen Adrian Mannarino in der Runde der letzten Acht. Der "Stier aus Manacor" trifft nun auf den Kanadier Denis Shapovalov, der in seinem Achtelfinale überraschend Alexander Zverev in drei Sätzen bezwingen konnte.

Geradezu episch war in der Auseinandersetzung zwischen dem Spanier und Mannarino der erste Satz - und da im speziellen der entscheidende Tiebreak. Nadal musste in der Kurzentscheidung insgesamt vier Satzbälle abweheren, einen davon durchaus mit einer gehörigen Portion Glück. Nach erst 1:21 Stunden Spielzeit hieß es also 16:14 im Tiebreak und damit 1:0 in Sätzen für den Australian Open Champion von 2019.

Die beiden 6:2-Folgesätze waren ungleich weniger spektakulär, zumal Mannarino mit Fortdauer der Begegnung mit seiner Fitness zu kämpfen hatte. Insgesamt dauerten sie mit 1:20 Stunden auch um eine Minute kürzer als der Eröffnungsdurchgang. Der 20-fache Grand-Slam-Champion servierte mit seinem siebenten Ass zum Matchgewinn aus. Nadal steht damit zum 14. Mal in seiner Karriere im Viertelfinale des "Happy Slams" in Melbourne.

Hier das Einzel-Tableau der Männer