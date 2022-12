Australian Open: Rafael Nadal reist voller Zuversicht nach Melbourne

Titelverteidiger Rafael Nadal traut sich auch bei den Australian Open 2023 Großes zu.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.12.2022, 16:03 Uhr

© Getty Images 2022 holte Nadal im Finale einen 0:2-Satzrückstand auf

Unvergessen sind die Bilder, die Ende Januar dieses Jahres aus Melbourne die Sportwelt erreichten. Denn derart glücklich hatte man den so erfolgsverwöhnten Rafael Nadal nur ganz selten gesehen. Doch nach dem epischen Comeback-Sieg gegen Daniil Medvedev im Finale brachen beim Mallorquiner alle Dämme. Kein Wunder, hatte er doch wenige Wochen zuvor aufgrund anhaltender Fußprobleme noch um die Fortsetzung seiner Karriere gebangt.

Die Schmerzen im Fuß hat Nadal dank einer pulsierten Radiofrequenztherapie nun im Griff, der Zahn der Zeit, er neigt dennoch an ihm. Das zeigte sich nicht zuletzt in der zweiten Hälfte der abgelaufenen Saison. Für die anstehenden Australian Open in Melbourne gab sich der 22-fache Grand-Slam-Sieger in einem Interview mit der Tageszeitung AS aber betont zuversichtlich.

Nadal: "Ich weiß, dass ich ein wenig hinten liege"

"Ich denke, ich werde in Australien ein paar Tage brauchen. Ich weiß, dass ich ein wenig hinten liege, aber ich bin zuversichtlich, dass ich das Level erreichen kann, das ich brauche, um in Australien konkurrenzfähig zu sein", erklärte der 36-Jährige. Das erste Grand-Slam-Event des Jahres beginnt am 16. Januar.

Zuvor wird Nadal in Sydney noch den United Cup bestreiten. In der Hauptstadt des Bundesstaates New South Wales bekommt es der Weltranglistenzweite mit Cameron Norre und Nick Kyrgios zu tun. "Die Auslosung war in dieser Hinsicht ungünstig, aber ich denke, die Basis ist gut, sodass ich hoffe, dass dieser Saisonstart gut für mich sein wird", meinte der Spanier.

Nadal freut sich für Messi

Zudem äußerte sich Nadal zum spektakulären Fußball-WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich, das die Gauchos im Elfmeterschießen für sich entschieden. Der glühende Real-Madrid-Anhänger freute sich dabei insbesondere für den Superstar der Albiceleste: "Messi hat mich als Liebhaber und Nostalgiker des Sports glücklich gemacht. Dass jemand so Großes noch den größten Titel holte, der ihm noch fehlte, mit all seiner Bedeutung für Argentinien, hat mich gerührt. Das war emotional."

So emotional, dass Nadal während des Endspiels sogar ein paar Tränen verdrückte: "Ich habe bei der WM nicht Argentinien unterstützt, aber als Messi im Finale in der Verlängerung das dritte Tor erzielte, kamen mir Tränen in die Augen. Jemanden zu sehen, der so großartig ist und so viel gelitten hat, um das zu erreichen, hat es verdient."