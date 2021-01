Australian Open: Rafael Nadal - Tu Gutes und rede nicht darüber

Rafael Nadal konnte sich in seiner ersten öffentlichen Meldung aus der Quarantäne in Adelaide einen Seitenhieb auf Novak Djokovic nicht verkneifen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.01.2021, 15:32 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal sieht die Gesamtlage in Australien differenziert

Wenige Tage sind es noch, dann wird Rafael Nadal in Adelaide gemeinsam mit den Kollegen Novak Djokovic, Dominic Thiem und Jannik Sinner einen Schaukampf bestreiten, danach geht es ab nach Melbourne, wo die Spanier am ersten Tag des ATP Cups am 02. Februar in der Night Session auf die Gastgeber aus Australien treffen. Sinner gibt in Adelaide auch den permanenten Trainingspartner von Nadal, ansonsten war in den vergangenen Tagen vom 20-maligen Major-Sieger nicht viel zu hören oder zu sehen.

Ganz anders als von Novak Djokovic, der sich gleich zu Beginn der Quarantäne öffentlich für jene Kollegen stark machte, die nicht die Möglichkeit haben, wenigstens für fünf Stunden pro Tag ihr Hotel zu Trainingszwecken zu verlassen. Was etwa von Belinda Bencic oder Guido Pella wohlwollend registriert wurde. Pella stellte aber auch die Frage, warum man von Nadal und auch von Dominic Thiem nichts zur Unterstützung der mehr als 70 Betroffenen höre. Diese Ansage ist bei Rafael Nadal offenbar nicht gut angekommen.

Nadal mit Gruß in Richtung Djokovic

„Jeder unterstützt jeden“, erklärte der Spanier in einem Interview mit ESPN. „Manche müssen ihre Hilfe für andere öffentlich machen, andere helfen privat und gehen nicht gleich mit jedem Anruf an die Öffentlichkeit oder betreiben damit Propaganda.“ Ein doch recht deutlicher Gruß in Richtung von Djokovic, der für seine Forderungen gegenüber Tennis Australia vor allem in der seit Monaten von strengen Maßnahmen geplagten australischen Öffentlichkeit wenig Verständnis erntete.

Zu den angeblich besseren Verhältnissen, die die SpielerInnen (neben den Top-Drei-Männern bereiten sich auch Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Simona Halep und die Williams-Schwestern in Adelaide auf das erste Major des Jahres 2021 vor) genießen, meinte Nadal: „Wo zieht man die Grenze? Die Bedingungen für uns in Adelaide waren besser als die für die meisten Spieler in Melbourne. Aber auch dort haben manche Spieler größere Zimmer, in denen sie athletische Aktivitäten durchführen können. Andere haben kleinere Zimmer, in denen sie nicht mit ihrem Coach oder Physio zusammenkommen können. Wo zieht man die Linie?“

Er, Nadal, hätte jedenfalls noch von keinem Spieler gehört, der gemeint hätte, dass aufgrund der etwas besseren Bedingungen in Adelaide nun alle ohne Training auskommen sollten.