Australian Open: Rafael Nadal und Daniil Medvedev spazieren in dritte Runde

Rafael Nadal und Daniil Medvedev sind bei den Australian Open locker in die dritte Runde eingezogen. Die beiden Mitfavoriten auf den Titel blieben ohne Satzverlust.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.02.2021, 17:43 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal steht in der dritten Runde der Australian Open

Rafael Nadal hatte beim klaren 6:1, 6:4 und 6:2-Erfolg über Michael Mmoh keinerlei Probleme. Der Weltranglistenzweite gewährte dem US-Amerikaner keine einzige Breakchance und nahm seinen Kontrahenten seinerseits fünfmal den Aufschlag ab. Der Spanier ließ sich dabei auch nicht von einer Frau auf der Tribüne, die ihm gegen Ende des zweiten Satzes den Mittlefinger zeigte, aus der Ruhe bringen.

Die Rückenprobleme, die Nadal vor Turnierstart und auch in der ersten Runde gegen Laslo Djere geplagt hatten, waren zwar insbesondere beim Aufschlag noch zu erkennen, nachhaltig zu behindern schienen sie den 33-Jährigen allerdings nicht. In der Runde der letzten 32 trifft der Mallorquiner auf Cameron Norrie.

Fognini und de Minaur ebenfalls weiter

Ähnlich souverän wie Nadal erreichte ATP-Finals-Champion Daniil Medvedev die dritte Runde. Der Russe besiegte Roberto Carballes Baena mit 6:2, 7:5 und 6:1 und beschenkte sich an seinem 25. Geburtstag somit selbst. Am Freitag bekommt es der Weltranglistenvierte mit Mikael Ymer zu tun.

Zudem setzten sich spät am Abend auch noch Fabio Fognini und Alex de Minaur durch. Fognini besiegte seinen Landsmann Salvatore Caruso in einem hochdramatischen Match im Champions-Tiebreak des fünften Satzes, de Minaur schlug Pablo Cuevas klar in drei Sätzen. Die beiden treffen in der nächsten Runde aufeinander.

