Australian Open: Reicht Dominic Thiem Platz 98 zum Hauptfeld-Platz?

Es sieht gut aus für einen fixen Startplatz für Dominic Thiem bei den Australian Open 2024.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.12.2023, 20:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Dominic Thiem bei den Australian Open 2023

Es sieht gut aus für Dominic Thiem hinsichtlich eines Fixplatzes bei den Australian Open 2024. Denn der Österreicher wird am morgigen Montag auf Position 98 der ATP-Charts geführt werden. Und am Deadline Day entscheidet sich, wer beim ersten Major 2024 spielen darf. 104 Plätze sind direkt via Weltrangliste und Protected Rankings zu vergeben.

Aber auch in Bezug auf letztere sieht es für Thiem gut aus. Denn Kandidaten dafür gibt es mit Nick Kyrgios, Rafael Nadal, Jiri Vesely, Soonwoo Kwon, Marin Cilic und Reilly Opelka eigentlich nur sechs. Kandidaten. Hinter denen verschiedene Fragezeichen stehen: Denn sowohl Kyrgios wie auch Nadal können im Zweifel auf eine Wildcard hoffen und müssen kein Protected verbraten. Opelka und Kwon wiederum haben schon sehr lange kein Tennis mehr gespielt, was auch für Marin Cilic gilt.

Im vergangenen Jahr hatte Dominic Thiem von den Veranstaltern eine Wildcard erhalten, hatte aber Lospech: schon in Runde eins musste der mittlerweile 30-Jährige gegen Andrey Rublev ran und verlor in drei Sätzen.

Fix dabei ist aus österreichischer Sicht Sebastian Ofner, der nach seiner bislang besten Saison komfortabel unter den Top 50 liegt.