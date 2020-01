Australian Open: Roger Federer gegen John Millman um Weiterkommen auf dem "Traum-Ast"

Roger Federer wird morgen um ca. 11:00 Uhr sein Drittrundenmatch bei den Australian Open bestreiten. Der Schweizer trifft dabei auf den Lokalmatador John Millmann und kämpft um ein Weiterkommen auf dem - am Papier - wohl einfachsten Ast in Down Under.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 23.01.2020, 16:48 Uhr

Roger Federer trifft in Runde drei der Australian Open auf den Australier John Millman

In Windeseile rauschte Roger Federer durch die ersten beiden Runden der Australian Open. Gerade einmal zwei Stunden und 53 Minuten hielt sich der Schweizer dabei auf dem Platz auf. Zum Vergleich: Dominic Thiem stand alleine für seinen Zweitrunden-Erfolg über Alex Bolt drei Stunden und 22 Minuten auf dem Court.

Federer agierte in beiden Matches von Beginn an konzentriert, ließ zu keinem Zeitpunkt etwas anbrennen - kurz gesagt: Der 38-Jährige wusste auf ganzer Linie zu überzeugen. Und das, obwohl die Form des Schweizers für viele das große Fragezeichen vor den Australian Open war, absolvierte er doch seit den ATP-Finals im November kein offizielles Spiel mehr. Mit seinen bisherigen Auftritten dürfte Federer aber wohl alle Zweifel beseitigt haben und zeigte, dass er mit seiner Vorbereitung wieder einmal alles richtig gemacht hat.

Sein drittes Match beim ersten Grand Slam des Jahres wird Roger Federer am Freitag als zweites Spiel der Night-Session in der Rod Laver Arena absolvieren. Das Spiel wird um ca. 11:00 Uhr live auf ServusTV zu sehen sein. Sein Gegner ist der Lokalmatador John Millman, der sich in seiner Zweitrundenbegegnung gegen Hubert Hurkacz überraschend klar in drei Sätzen durchsetzen konnte. Der Australier wird Roger Federer wohl noch in schmerzlicher Erinnerung sein, fügte er ihm doch bei den US Open 2018 eine denkbar bittere Niederlage im Achtelfinale zu. Insgesamt liegt Federer im Head-to-Head mit Millman aber mit 2:1 in Front, konnte das letzte Duell im Vorjahr in Halle glatt in zwei Sätzen für sich entscheiden.

Die großen Hürden bereits gefallen

Sollte Roger Federer die Hürde Millman meistern, so würde es für den Schweizer ohne die ganz großen Bewährungsproben weitergehen. Weil sich sowohl Denis Shapovalov als auch Grigor Dimitrov bereits früh aus dem Turnier verabschiedet haben, würde im Achtelfinale der Sieger der Partie Marton Fucsovics und Tommy Paul warten. Damit würde Federer auch im Achtelfinale ein Duell mit einem gesetzten Spieler erspart bleiben. Gegen den Ungarn hat Federer noch eine weiße Weste. In den beiden bisherigen Duellen gab der Schweizer nicht einmal einen Satz ab. Mit dem US-Amerikaner Tommy Paul wäre es hingegen das erste Aufeinandertreffen.

Auch für ein mögliches Viertelfinale ist in Federers Viertel der auf dem Papier schwierigste Gegner bereits ausgeschieden. Matteo Berrettini nämlich, der sich überraschend dem Amerikaner Tennys Sandgren geschlagen geben musste. Aus Sicht der Setzliste wäre nun Fabio Fognini der wahrscheinlichste Kandiat für ein Viertelfinalduell mit Federer. Der Italiener musste jedoch in seinen bisherigen Begegnungen jeweils in das alles entscheidende Champions-Tiebreak am Ende des fünften Satzes und ließ folgerichtig schon beträchtlich Kräfte liegen. Aber auch die anderen möglichen Viertelfinalgegner sind keine unlösbaren Aufgaben für Roger Federer: Tennys Sandgren und Sam Querry sind beide ungesetzt, gegen die Nummer 25 des Turniers, Guido Pella, hat Federer noch keinen Satz verloren.

Mögliches Halbfinale mit Novak Djokovic

Die erste wirklich große Herausforderung für den Maestro dürfte also erst in einem möglichen Halbfinale warten. Hier könnte diese aber größer kaum sein, würde dort wohl niemand geringerer als Novak Djokovic warten. Der siebenfache Australian-Open-Champion ist auch 2020 der ganz große Favorit auf den Titel in Down Under.

Bis dahin ist es für Roger Federer allerdings noch eine weite Reise - auch wenn sich die größten Steine bis dato selbst aus dem Weg geräumt haben. Das wird den Schweizer derzeit wohl nur am Rande tangieren, betonte der 38-Jährige doch schon in der Pressekonferenz vor den Australian Open, in diesem Turnier von Spiel zu Spiel schauen zu wollen. Die nächste Aufgabe für Federer ist jedenfalls klar und heißt John Millman. Der große Favorit in diesem Drittrundenduell ist aber ganz klar der Schweizer - über 40 Plätze trennen die beiden in der Weltrangliste. Spätestens seit den US Open 2018 ist der Schweizer aber vor dem australischen Routinier gewarnt.

