Australian Open: Roger Federer besiegt John Millman in Fünf-Satz-Krimi

Roger Federer ist in das Achtelfinale der Australian Open 2020 eingezogen. Der Schweizer bezwang John Millman mit 4:6, 7:6 (2), 6:4, 4:6 und 7:6 (8) . Federer trifft im Achtelfinale am Sonntag auf Marton Fucsovics.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.01.2020, 14:58 Uhr

© Getty Images Roger Federer ist gegen John Millman nichts leicht vom Schläger gegangen

Am Tag, an dem mit Serena Williams, Caroline Wozniacki und Naomi Osaka drei Große des Frauentennis ihren Abschied von den Australian Open 2020 nahmen, musste auch Roger Federer an seine Grenzen gehen. Und wenigstens der Schweizer konnte seinen Arbeitstag erfolgreich beenden: Nach etwas mehr als vier Stunden Spielzeit besiegte der 20-malige Major-Sieger John Millman mit 4:6, 7:6 (2), 6:4, 4:6 und 7:6 (8).

Schon früh im Match wurden Erinnerungen an die Partie der beiden bei den US Open 2018 wach: Damals hatte sich Millman unter schwierigsten Bedingungen in vier Sätzen überraschend durchgesetzt. Und der Lokalmatador nutzte auch die erste Schwäche von Federer, servierte nach dem Break zum 5:4 sicher aus. Die beiden folgenden Sätze gingen an den Schweizer, der allerdings im vierten Satz wieder ein wenig schwächelte. Vor allem mit der Vorhand, mit der ihm ungewöhnlich viele Fehler unterliefen. Millman schaffte den Satzausgleich.

Djokovic gewinnt, Tsitsipas verliert

In der Entscheidung hatte zunächst Millman mit einem Break zum 2:1 die Nase vorne, Federer konterte umgehend. Und wehrte im siebten Spiel zwei weitere Chancen seines Gegners ab. Millman ließ aber nicht locker, egalisierte bei 3:4 ein potenziell gefährliches 0:30. Wenige Augenblicke später war Federer nur zwei Punkte vom Matchgewinn entfernt, Millman behielt die Nerven. Bei 5:6 vergab der Außenseiter zunächst ein 15:40, danach einen weiteren Spielball. Und schaffte es dennoch ins Match-Tiebreak. Ein angemessenes Ende für diese Begegnung.

Millman begann mit einem Minibreak, stellte schnell auf 3:0. Federer blieb dran. Bei 4:2 für Millman wurden erstmals die Seiten gewechselt, der Lokalfavorit zog auf 7:4 davon. Dann folgte das nächste Minibreak, Millman konnte bereits am Sieg riechen. Federer aber schaffte zwei Minibreaks in Folge - Millman führte nur noch 8:7. Federer gewann beide Aufschlagpunkte, holte sich den ersten Matchball. Und diesmal passte die Vorhand, die ihn im Laufe des Matches so oft im Stich gelassen hatte. Für Federer war es gleichzeitig der 100. Einzelsieg bei den Australian Open.

In der nächsten Runde wartet nun Marton Fucsovics. Der Ungar hatte mit einem müden Tommy Paul keine Probleme, gewann in drei Sätzen. Ebenso wie Titelverteidiger Novak Djokovic gegen Yoshihito Nishioka. Ausgeschieden ist Mitfavorit Stefanos Tsitsipas, der Milos Raonic glatt unterlag.

