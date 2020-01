Australian Open: Roger Federer und Stefanos Tsitsipas in der Night-Session, Djokovic im dritten Spiel gegen Nishioka

Am Freitag finden die ersten Drittrundenpartien der Australian Open statt. Novak Djokovic trifft dabei in der dritten Partie der Day-Session auf den Japaner Yoshihito Nishioka, die Partien von Roger Federer gegen John Millman und Stefanos Tsitsipas gegen Milos Raonic finden in der Night-Session statt. Bei den Damen sind Ashleigh Barty und Julia Görges im Einsatz.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 23.01.2020, 18:39 Uhr

Novak Djokovic, Roger Federer und Stefanos Tsitsipas kämpfen am Freitag um den Einzug ins Achtelfinale der Australian Open

Den Startschuss in die dritte Runde der Australian Open macht die Titelaspirantin Nummer eins bei den Damen, Ashleigh Barty, um 1:00 Uhr MEZ . Die Australierin bekommt es bei ihrem Auftritt in der Rod Laver Arena mit der Kasachin Elena Rybakina zu tun. Im Anschluss fordert die Weltranglisten-29. Quiang Wang Altmeisterin Serena Williams. Den Abschluss der Day-Session in der Rod Laver Arena machen Yoshihito Nishioka und Topfavorit Novak Djokovic.

Interessante Duelle in der Night Session

Vor allem in der Night Session ab 9:00 Uhr MEZ erwarten die Zuseher am Freitag spannende Duelle: Titelverteidigerin Naomi Osaka trifft auf das 15-jährige Wunderkind Coco Gauff, im Anschluss stehen sich in der Rod Laver Arena John Millman und Roger Federer gegenüber. Zeitgleich kommt es in der Margaret Court Arena zu einem wahren Schlagerspiel. Der kanadische Aufschlagriese Milos Raonic fordert nämlich die Nummer sechs der Setzliste, Stefanos Tsitsipas.

Auch Julias Görges wird am Freitag in der Night-Session aufschlagen. Die Deutsche trifft in ihrem Drittrunden-Match auf die US-Amerikanerin Alison Rikse. Caroline Wozniacki wird indes versuchen, ihrer Abschluss-Tournee bei den Australian Open ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Die Dänin bekommt es im letzten Turnier ihrer Karriere mit der Überraschungsfrau Ons Jabeur aus Tunesien zu tun.

Großkampftag im Doppel

Bei den meisten Spielen dieses fünften Tages der Australian Open werden aber vier Athleten auf dem Platz stehen. In Herren-, Damen- und Mixed-Doppel stehen nämlich Erst- und Zweitrundenbegegnungen auf dem Programm. Die Doppelpartien werden jedoch auf den kleineren Courts zu finden sein, lediglich die australische Legende Lleyton Hewitt schlägt an der Seite von Jordan Thompson auf einem der größten drei Courts auf.

