Australian Open: Roger Federers letztes "Hurra" in Melbourne?

Roger Federer scheiterte im Halbfinale der Australian Open an Novak Djokovic. Nach dem Match schwirrte die Frage herum, ob dies der letzte Auftritt des Schweizers in Melbourne gewesen sei.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 31.01.2020, 17:45 Uhr

© Getty Images Roger Federer

"Jetzt sitze ich hier und frage mich: Ist das wirklich alles schon vorbei? Wenn ja, dann ging das wirklich sehr schnell. Ja, er ist sehr real, der Rücktritt". Es sind Worte, die jeden Fan von Roger Federer zusammenzucken lassen. Der Schweizer dachte nach der glatten Dreisatzniederlage gegen Novak Djokovic anders als oft zuvor laut über seinen Rücktritt nach.

Eines wurde in den Tagen von Melbourne offensichtlich: Der Zahn der Zeit, er nagt auch am 20-fachen Grand-Slam-Sieger. Gegen John Millman und Tennys Sandgren gelangen dem 38-Jährigen zwei unfassbare Comebacks, sein Körper musste diesen Anstrengungen aber Tribut zollen und ließ ihn im Aufeinandertreffen mit Djokovic im Stich.

Federer im Schatten von Djokovic und Nadal

Federer laborierte an Problemen in der Leistengegend und ging mit einer nur "dreiprozentigen Chance" in das 50. Duell mit seinem Dauerrivalen. Zwar erwischte der Schweizer einen guten Start, an einen Sieg des Maestros war aber zu keinem Zeitpunkt des Spiels zu denken - somit muss Federer weiterhin auf seinen ersten Grand-Slam-Sieg gegen Djokovic seit dem Jahr 2012 warten.

Ob Federer jemals ein weiterer gelingen wird, bleibt abzuwarten. Sportlich ist Federer hinter Djokovic und Nadal seit Jahren die Nummer drei, sowohl der Serbe als auch der Spanier schicken sich an, den Grand-Slam-Rekord des Maestros zu knacken.

Federer: "Weiß nicht, ob ich zurückkommen werde"

Federer selbst glaubt jedenfalls nach wie vor daran, seiner Major-Titelsammlung zumindest einen weiteren Triumph hinzufügen zu können. "Ja, ich denke, dass ich weitere Grand-Slam-Turniere gewinnen kann. Ich fühle, dass ich das mit meinem Spiel schaffen kann", so der Weltranglistendritte.

Ob sich Federer mehr als drei weitere Möglichkeiten geben wird, ließ er nach der Niederlage gegen Djokovic aber offen: "Ich weiß nicht, ob ich in den Melbourne Park zurückkommen werde. Man weiß nie, was die Zukunft bringt - speziell in meinem Alter. Aber natürlich hoffe ich, dass ich zurücksein werde."