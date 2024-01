Australian Open: Rohan Bopanna - mit 43 Jahren nochmal die Chance auf einen Major-Triumph

Samstagmorgen findet das Herren-Doppel-Finale der Australian Open 2024 statt. Mit dabei der 43-jährige Inder Rohan Bopanna, der drauf und dran ist verschiedenste Rekorde zu brechen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.01.2024, 16:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Rohann Bopanna hat in Australien bereits Geschichte geschrieben - vielleicht kommt nun auch noch der erste Grand-Slam-Triumph im Herren-Doppel dazu

Das eine Katze angeblich neuen Leben hat, gehört zum "mystizistischen Allgemeinwissen". Wie viele Leben in einer einzigen Tenniskarriere möglich sind, ist noch nicht verbrieft worden. Wenn man sich allerdings den reifen Haudegen Rohan Bopanna ansieht, müssen es schon einige sein. Mit 43 Jahren will der Inder nochmal richtig zuschlagen - und zwar am Samstag im Herren-Doppel-Finale der Australian Open.

Trotz des großen Namens im Tennis-Paarlauf ist dem Mann aus Bangalore tatsächlich noch kein Grand-Slam-Erfolg beschieden gewesen. Bislang stand Bopanna zweimal im Endspiel der US Open - und das in den Jahren 2010 und 2023. Durch die starken Ergebnisse im letzten Jahr an der Seite seines aktuellen Standard-Partners Matthew Ebden aus Australien (unter anderem noch das Semifinale in Wimbledon) ist seit dem Halbfinal-Einzug beim "Happy-Slam" auch klar, dass Bopanna ab kommenden Montag zum ersten Mal in seiner bereits so langen Karriere auf die Top-Position im Doppel-Ranking wird klettern können - er ist damit auch der Spieler, der im höchsten Alter das erste Mal auf das oberste Treppchen der Doppel-Hitliste steigen darf.

"Natürlich bin ich sehr, sehr stolz"

"Das ist extrem besonders, es ist fantastisch, wieder in einem Grand-Slam-Enspiel zu stehen", gab Bopanna nach dem 6:3,-3:6,-7:6-(10:7)-Halbfinal-Erfolg über Thomas Machac (Tschechien) und Zhang Zhizhen (China) zu Protokoll. Ganz hat der French-Open-Mixed-Champion von 2017 seinen aktuellen Lauf noch nicht verarbeitet: "Ehrlich gesagt, bin ich immer noch dabei, es zu begreifen. Ich habe viele Nachrichten und viel Liebe bekommen. Ich denke, wenn das Turnier vorbei ist und ich zumindest ein paar Wochen zu Hause bin, kann ich diesen Moment noch einmal erleben. Aber natürlich bin ich sehr, sehr stolz darauf, in dieser Position zu sein."

Im Endspiel am Samstagmorgen (MEZ) treffen Bopanna und Ebden auf die beiden Italiener Simone Bolelli und Andrea Vavassori.

Hier das Doppel-Tableau in Melbourne.