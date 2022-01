Australian Open: Rublev auf Kurs, Schwartzman fliegt raus

Andrey Rublev hat bei den Australian Open 2022 den zweiten überzeugenden Sieg gefeiert. Diego Schwartzman ist dagegen ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.01.2022, 05:28 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev steht in Melbourne in Runde drei

Andrey Rublev hat zwar nicht die Topposition im Tableau eingenommen (dies wäre der Fall gewesen, wäre Novak Djokovics Ausscheiden schon vor Veröffentlichung des Spielplans für Tag eins bekannt geworden), der Russe legte am Donnerstag aber einen Auftritt hin, der dem eines Mitfavoriten würdig war. nach dem ungefährdeten Auftaktsieg gegen Gianluca Mager hielt sich Rublev mit Ricardas Berankis nicht lange auf, gewann mit 6:4, 6:2, 6:0.

Rublev war aufgrund einer Corona-Infektion ohne Matchpraxis in das Turnier gegangen, musste seine Teilnahme am ATP Cup in Sydney absagen. Nächster Gegner wird Marin Cilic sein. Der US-Open-Champion von 2014 schlug Norbert Gombos in vier Sätzen.

Für eine Überraschung sorgte der Australier Chris O´Connell. Mit einer Wildcard ins Turnier gekommen bezwang der Lokalmatador den an Position 13 gesetzten Diego Schwartzman mit 7:6 /6), 6:4 und 6:4. O´Connell trifft in Runde drei auf Maxime Cressy, der nach John Isner auch Tomas Machac in die Knie zwang.

