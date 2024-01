Australian Open: Rublev komplettiert das Achtelfinale - in der oberen Hälfte

Andrey Rublev hat als letzter Spieler der oberen Hälfte des 128er-Tableaus bei den Australian Open 2024 das Achtelfinale erreicht. Rublev besiegte Sebastian Korda in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.01.2024, 16:46 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev ist 2024 noch unbesiegt

Andrey Rublev bleibt in der Saison 2024 unbesiegt: Nachdem der Russe zunächst in Hongkong den Titel geholt hat, steht er nun auch bei den Australian Open schon im Achtelfinale. Rublev reichte gegen Sebastian Korda eine konzentrierte Leistung, um mit 6:2, 7:6 (6) und 6:4 nach einer Spielzeit von knapp zwei Stunden auch die dritte Runde zu überstehen. Nun geht es gegen Alex de Minaur, auf dem die gesammelten Hoffnungen der Australier ruhen. De Minaur gewann gegen den Italiener Flavio Cobolli glatt in drei Sätzen.

Ganz oben hat Novak Djokovic nach dem ungefährdeten Erfolg gegen Tomas Martin Etcheverry nun Adrian Mannarino vor der Brust. Im Head-to-Head führt Djokovic mit 4:0-Siegen, die letzte Partie datiert aber auch schon aus dem Jahr 2018.

Sinner nun gegen Khachanov

Jannik Sinner, der bislang völlig unbeschwert durch das Turnier segelt, hat nun Karen Khachanov vor der Brust. Und wird gewarnt sein. Denn gerade bei den Grand-Slam-Turnieren hat Khachanov in den letzten Jahren oft seine besten Leistungen gezeigt. Sinner hat zwei der bisherigen drei Matches gegen Karen Khachanov gewonnen.

Und da wäre dann noch Stefanos Tsitsipas. Der Grieche scheint immer besser in Schwung zu kommen, hatte gegen einen (zugegeben ausgelaugten) Luca van Assche keine Pobleme. Nun geht es für Tsitsipas gegen Taylor Fritz. Den hat er in Australien 2022 in fünf Sätzen besiegt. Im Head-to-Head steht es 3:1 für Tsitsipas.

