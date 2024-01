Australian Open: Rune ringt Nishioka nieder, Ruud locker weiter

Während Casper Ruud ohne Probleme in die zweite Runde der Australian Open 2024 eingezogen ist, hatte Holger Rune gegen Yoshihito Nishioka alle Hände voll zu tun.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.01.2024, 08:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Holger Rune am Dienstag in Melbourne

Casper Ruud hat es richtig eilig gehabt bei seinem ersten Auftritt bei den Australian Open 2024: Der Norweger besiegte Albert Ramos-Vinolas mit 6:1, 6:3 und 6:1. Ruud spielt im zweiten Match gegen Lokalmatador Max Purcell.

Deutlich mehr ins Schwitzen kam Holger Rune in der Rod Laver Arena. Der Däne, in Melbourne an Position acht gesetzt, begann gegen Yoshihito Nishioka stark, gab den zweiten Satz nach einer kurzen Schwächephase ab. Die Entscheidung brachte dann wohl das Tiebreak im dritten Durchgang. Rune gewann am Ende mit 6:2, 4:6, 7:6 (3) und 6:4. In Runde zwei geht es gegen den Franzosen Arthur Cazaux, der gegen Lalso Djere seinen ersten Sieg bei einem Major überhaupt feierte. Und das über fünf harte Sätze.

Youngster Arthur Fils gewann gegen Jiri Vesely in vier Sätzen - ebenso wie Grigor Dimitrov gegen Marton Fucsovics. Dimitrov bleibt damit im Jahr 2024 unbesiegt. Gut in Form ist auch weiterhin Jiri Lehecka, der gegen Bernabe Zapata Miralles mit 6:3, 6:2 und 6:3 gewann. Tommy Paul hatte beim 6:2, 6:3 und 6:3 gegen Gregoire Barrere keine Probleme. Jack Draper hatte gegen Marcus Giron vor allem mit der Hitze zu kämpfen. Gewann aber in fünf Sätzen.

Überraschend ausgeschieden ist Alexander Bublik, der dem indischen Qualifikanten Sumit Nagal mit 4:6, 2:6 und 6:7 (5) unterlag.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne