Australian Open: Sam Stosur 2022 wohl das letzte Mal dabei

Samantha Stosur fühlt sich bereit für ein letztes großes Abenteuer bei ihrem Heim-Grand-Slam-Turnier - den Australian Open.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.12.2021, 18:42 Uhr

© Getty Images Samantha Stosur wird 2022 ihre letzten Australian Open bestreiten - im Einzel und Doppel

Die Grande Dame des australischen Damen-Tennis Samantha Stosur wird bei den Australian Open, die vom 17. bis 30. Jänner 2022 über die Bühne gehen werden, wahrscheinlich ihre letzten Grand-Slam-Turnier-Momente erleben. Wie die ehemalige Weltranglisten-Vierte der australischen Tageszeitung "The Age" mitteilte, rechne sie mit einer Wildcard für den Einzelwettbewerb des ersten Major-Events des Jahres. Die 37-Jährige ist im WTA-Ranking mittlerweile nur noch auf Position 380 notiert. Ob sie nach dem Auftritt in "Down under" noch weitere Turnierauftritte plane, blieb sie im Interview schuldig.

Grand-Slam-Siege im Einzel und Doppel

"Das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich teilnehme, und da möchte ich auch gut abschneiden. Ich werde sowohl im Einzel als auch im Doppel an den Start gehen. Ich habe das Gefühl, dass ich genug tue, um gut vorbereitet zu sein", so die US-Open-Siegerin von 2011 im Einzel. Ihren letzten Matcherfolg im Single fuhr Stosur bei der diesjährigen Ausgabe der Australian Open ein, als sie in Runde eins die Wildcard-Spielerin Destanee Aiava (Australien) 6:4, 6:4 bezwingen konnte.

Danach folgten acht Erstrunden-Niederlagen, unter anderem in Wimbledon, New York sowie bei den Olympischen Spielen in Tokio. Im Doppel war Stosur in ihrer Karriere noch deutlich erfolgreicher gewesen, und das selbst noch in der gerade abgelaufenen Saison 2021. Sowohl das WTA-1000er-Event in Cincinnati als auch die US Open konnte die Dame aus Brisbane mit ihrer Partnerin Zhang Shuai gewinnen. Den längst fälligen Triumph bei ihrem Heim-Grand-Slam-Event holte sich "Sam" im Doppel 2019, im Einzel kam sie in Melbourne nie über das Achtelfinale hinaus.