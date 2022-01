Australian Open: Sinner komplettiert mit glattem Sieg die dritte Runde

Jannik Sinner ist als letzter Spieler in die dritte Runde der Australian Open 2022 eingezogen. Der Südtiroler hatte mit Steve Johnson beim 6:2, 6:4 und 6:3 keine Probleme.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.01.2022, 14:32 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat mit Steve Johnson keine Probleme gehabt

Jedes Match, das Jannik Sinner bei den Australian Open 2022 gewinnt, bringt ihn auch in der ATP-Weltrangliste weiter. Denn Sinner hat als einer von wenigen Spitzenspielern keine Punkte aus dem Vorjahr zu verteidigen - da war er in der ersten Runde Denis Shapovalov unterlegen. Knapp zwölf Monate später steht Sinner nach dem ungefährdeten 6:2, 6:4, 6:3 gegen Steve Johnson schon in der dritten Runde. Und die Chancen auf ein Weiterkommen stehen nicht schlecht: Am Samstag bekommt es Sinner mit Taro Daniel aus Japan zu tun. Daniel gewann gegen Andy Murray in drei Sätzen.

In weiterer Folge wäre ein Treffen mit Alex de Minaur möglich, bevor dann im Viertelfinale Stefanos Tsitsipas warten könnte. Der Grieche hatte bei seinem Zweitrunden-Match mit dem Argentinier Sebastian Baez in den ersten beiden Sätzen große Probleme, gewann schließlich mit 7:6 (1), 6:7 (5), 6:4 und 6.3.

Medvedev schlägt Kyrgios

Ebenfalls in der unteren Tableau-Hälfte ist Vorjahresfinalist Daniil Medvedev mit einem Vier-Satz-Erfolg gegen Nick Kyrgios auf Kurs geblieben. Medvedev spielt nun gegen Botic van de Zandschulp und würde danach auch jeden Fall auf einen Überraschungsmann treffen: entweder Christopher O´Connell oder Maxime Cressy.

Und apropos Überraschung: Mit dem Erfolg von Benoit Paire gegen Grigor Dimitrov haben wohl nur die wenigsten Fans und Beobachter gerechnet. Paire darf sich nun mit Stefanos Tsitsipas messen.

Hier das Einzel-Tableau der Männer