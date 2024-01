Australian Open: Sinner und Thiem holen sich in Kooyong den letzten Feinschliff

Jannik Sinner und Dominic Thiem sind zwei der prominenten Starter, die sich beim fast schon traditionellen Schaukampfturnier in Kooyong den letzten Feinschliff für die Australian Open 2024 holen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.01.2024, 14:23 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner geht ohne offizielles Turniermatch in die Australian Open 2024

Kooyong war früher einmal die Austragungsstätte der Australian Open, und zwar in jenen Jahren, in denen noch auf Rasen gespielt worden. Mittlerweile hat man sich den Bedingungen im Melbourne Park angepasst. Weshalb viele Profis das Angebot gerne nutzen, im Rahmen der Kooyong Classics ein wenig Matchpraxis für die Australian Open zu bekommen. So auch Jannik Sinner, der nach dem Davis-Cup-Triumph der Italiener in Málaga eine kleine Auszeit genommen hat. Und der ohne offizielles Turniermatch in das erste Major 2024 gehen wird. Da kommt eine Gelegnehit wie Kooyong ganz recht. Sinner spielt dort zunächst einmal gegen den Australier Marc Polmans.

Dominic Thiem hat dagegen schon drei Partien in den Beinen. In Brisbane schlig der Österreicher in der Qualifikation zunächst James McCabe (nach Abwehr von drei Matchbällen) und Giulio Zeppieri, ehe er sich Rückkehrer Rafael Nadal geschlagen geben musste. Thiem wird ungesetzt in die Australian Open gehen, was die Auslosung (am Donnerstag um 05:00 Uhr MEZ) aus Sicht des Österreichers nur noch spannender macht.

Medvedev und Alcaraz mit kompletten Kaltstart

Neben Thiem und Sinner üben auch ein paar andere bekannte Fachkräfte in Kooyong. Stan Wawrinka etwa, der mit Thiem in den letzten Tagen trainiert hat. Oder Andy Murray. Auch Marin Cilic, der in Hongkong sein Comeback gefeiert hatte (und dort trotz sagenhaften neun Matchbällen gegen Jan-Lennard Struff verloren hat), oder Holger Rune werden aufschlagen.

Zwei Namen allerdings fehlen sowohl in Kooyong wie auch in den bisherigen Besetzungslisten der ATP-Turniere 2024: Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev. Diese beiden wollen bei den am Sonntag beginnenden Australian Open also tatsächlich einen kompletten Kaltstart hinlegen. Man darf gespannt sein, wie das funktioniert.