Australian Open: Sinner und Tsitsipas rauschen ins Achtelfinale

Jannik Sinner ist völlig problemlos ins Achtelfinale der Australian Open eingezogen, kurze Zeit später ebenso Stefanos Tsitsipas.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.01.2024, 05:50 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner

Jannik Sinner und Stefanos Tsitsipas haben ihre Ansprüche auf einen weiten Lauf bei den Australian Open untermauert.

Sinner, an vier gesetzt, gewann sein Drittrundenmatch gegen den Argentinier Sebastian Baez mit 6:0, 6:1 und 6:3 und bleibt damit ohne Satzverlust beim ersten Majorturnier des Jahres in Melbourne. Er trifft nun auf Karen Khachanov, der in vier Sätzen gegen Tomas Machac gewann.

"Ich habe nun drei Mal um 12 Uhr gespielt, in Italien ist es da noch 2 Uhr nachts. Dennoch danke an alle, die zuschauen", sagte Sinner im Anschluss.

In einem amüsanten Austausch mit Jim Courier zeigte sich Sinner zudem recht ahnungslos, was seinen Schläger angeht - zumindest über die Details. "Ich denke, es ist ein recht normales Racket."

Tsitsipas trifft nun auf Fritz

Ebenfalls stark trumpfte Vorjahresfinalist Stefanos Tsitsipas auf: Der Mann aus Griechenland, die Nummer 7 des Turniers, siegte gegen Luca van Assche mit 6:3, 6:0 und 6:4. "Tsitsi" trifft nun auf den an zwölf notierten Taylor Fritz, der Fabian Marozsan mit 3:6, 6:4, 6:2 und 6:2 die Oberhand behielt.

In der Night Session am Start ist später noch Topfavorit und Rekordsieger Novak Djokovic. Er trifft auf Tomas Martin Etcheverry.

