Australian Open Spielplan: Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas und Ashleigh Barty greifen am Dienstag an

Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas und Ashleigh Barty steigen am Dienstag ins Turniergeschehen der Australian Open 2021 ein. Auch aus deutscher Sicht wird es am zweiten Spieltag äußerst interessant.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.02.2021, 19:33 Uhr

© Getty Images Unter anderem schlägt auch Rafael Nadal am Dienstag in Melbourne auf

Nach einem großartigen ersten Turniertag bei den Australian Open, der mit dem Match zwischen Denis Shapovalov und Jannik Sinner ein würdiges Ende nahm, stehen am Dienstag bereits einige weitere großartige Partien auf dem Programm. Unter anderem wird bei den Herren der 20-fache Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal sein Auftaktmach bestreiten, bei den Damen dürfen sich die Fans auf Lokalmatadorin Ashleigh Barty und Titelverteidigerin Sofia Kenin freuen.

Die US-Amerikanerin wird es auch sein, die den Tag in der Rod Laver Arena um 01:00 Uhr MEZ gegen die australische Wildcard-Inhaberin Maddison Inglis eröffnen wird. Danach stehen sich im größten Stadion der Anlage Elina Svitolina und Marie Bouzkova gegenüber, ehe Rafael Nadal gegen Laslo Djere (ab ca. 04:00 Uhr live bei tennisnet und auf ServusTV) sein erstes Saisonmatch bestreiten wird. Der Spanier hatte den ATP Cup aufgrund von Rückenproblemen abgesagt, absolvierte am Montag dem Vernehmen nach aber eine schmerzfreie Trainingseinheit.

Die Night Session in der Rod Laver Arena wird von der Weltranglistenersten Ashleigh Barty eingeläutet. Sie trifft ab 09:00 Uhr MEZ auf Danka Kovinic, ehe das Programm von Stefanos Tsitsipas und Gilles Simon (ab ca. 10:30 Uhr live bei tennisnet) abgerundet wird.

Drei Deutsche im Einsatz

Eine weitere Highlightpartie bei den Herren wird in der Margaret Court Arena über die Bühne gehen. Im dritten Match nach 01:00 Uhr MEZ werden sich dort ATP-Finals-Champion Daniil Medvedev und Vasek Pospisil gegenüberstehen. Zuvor werden in der zweitgrößten Arena im Melbourne Park Vorjahresfinalistin Garbine Muguruza und Victoria Azarenka spielen. In der Night Session gibt es die Aufeinandertreffen zwischen Kevin Anderson und Matteo Berrettini bzw. Daria Gavrilova und Sara Sorribes Tormo.

Die deutschen Tennisfans kommen bereits früh am zweiten Turniertag auf ihre Kosten: Sowohl Yannick Hanfmann (vs. Andrey Rublev, 02:00 Uhr MEZ, John Cain Arena, live bei tennisnet) als auch Jan-Lennard Struff (vs. Christopher O'Connell, 01:00 MEZ, Court 7, live bei tennisnet) werden das jeweils erste Spiel auf ihrem Platz bestreiten. Etwas später wird hingegen Mona Barthel im Einsatz sein: Ihre Begegnung gegen Elisabetta Cocciaretto ist als vierte nach 01:00 Uhr MEZ (ab ca. 06:30 Uhr live bei tennisnet) auf Court 16 angesetzt.

Hier der gesamte Spielplan für den zweiten Tag der Australian Open 2021