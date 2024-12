Australian Open: Stan Wawrinka erhält Wildcard

Die Veranstalter der Australian Open haben die ersten Wildcards bekannt gegeben.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.12.2024, 07:25 Uhr

© Getty Images

Ehre, wem Ehre gebührt - das dachten sich wohl auch die Chefansager der Australian Open. Und somit darf Ex-Sieger Stan Wawrinka auch 2025 in Melbourne im Hauptfeld ran, mit schlanken 39 Jahren.

Wawrinka hatte 2014 in Melbourne sein erstes Grand-Slam-Turnier gewonnen. Und will auch im höheren Tennisalter noch nicht aufhören. Ist aber auf Hilfe angewiesen: Im aktuellen Ranking steht der Schweizer nur noch auf Platz 161 - zu wenig, um direkt ins Hauptfeld der Australian Open zu kommen. Craig Tiley und Co. aber haben offenbar ein Einsehen und wollen “Stan the Man” die Mühlen der Qualifikation ersparen.

Wawrinka ist der mit Abstand prominenteste Profiteur einer Wildcard. Bei den Herren werden damit noch James McCabe, Kasidit Samrej, Tristan Schoolgate und Li Tu bedacht.

Auch Daria Saville und Ajla Tomljanovic dabei

Bei den Damen sind die jungen Australierinnen Talia Gibson, Maya Joint und Emerson Jones direkt dabei, ebenso die langzeitverletzten Daria Saville und Ajla Tomljanovic. Außerdem Zhang Shuai, die um ihr Comeback an die Weltspitze kämpft. Sie hatte zuletzt eine 21-monatige Niederlagenserie im Einzel beendet.

Die Wildcard-Starter aus den USA und Frankreich (im Rahmen eines Deals der Grand-Slam-Veranstalter) werden noch bekannt gegeben.