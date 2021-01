Australian Open: Stan Wawrinka will nach überstandener Corona-Infektion angreifen

Wie der Schweizer Stan Wawrinka am Freitag bekanngab, hatte er im Dezember mit einer Coronavirus-Infektion zu kämpfen. Nach einigen schwierigen Tagen gegen Ende des vergangenen Jahres fühlt sich der dreifache Grand-Slam-Sieger nun aber für die Australian Open gerüstet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 31.01.2021, 07:56 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka hatte mit dem Coronavirus zu kämpfen

Es war wohl nicht gerade jene Saisonvorbereitung, die Stan Wawrinka sich am Ende der vergangenen Spielzeit ausgemalt hatte. Anstatt sich in aller Ruhe auf die Australian Open vorzubereiten, hatte der 35-Jährige im Dezember mit einer Corona-Infektion zu kämpfen. Das gab der Schweizer am Freitag gegenüber dem australischen Medium AFR bekannt.

"Ich versuche, mich wieder in Form zu bringen. Ich habe mich im Dezember mit dem Virus angesteckt und musste daher mehr als zehn Tage zu Hause verbringen. Ich habe alle Fortschritte, die ich in der Off-Season gemacht hatte, verloren", so Wawrinka, der gemäß eigener Aussage einige Wochen Symptome zeigte.

Mittlerweile habe er die Situation aber wieder im Griff, erklärte der Schweizer: "Jetzt merke ich endlich, dass ich mich besser fühle, aber das Virus kann einem sehr weh tun und es ist wichtig, vorsichtig zu sein." Einem Start bei den Australian Open, die der Routinier im Jahr 2014 für sich entschied, steht demnach nichts mehr im Weg.

Wawrinka dankt den Veranstaltern

Eröffnen wird Wawrinka seine Saison allerdings bei einem der beiden ATP-250-Turniere in Melbourne ab dem 1. Februar. Trotz der zweiwöchigen Quarantäne, die Training nur in eingeschränktem Ausmaß ermöglichte, fühlt sich der 35-Jährige für die neue Spielzeit bereit: "Ich hatte ein schönes Zimmer, ich hatte die Gelegenheit, jeden Tag zu trainieren, während ich fünf Stunden draußen war. Die Vorbereitung verlief gut und für all das danke ich der Organisation. Das Engagement, das sie eingegangen sind, um so viele Leute hierher zu bringen, ist riesig."

Der Weltranglisten-18. freue sich bereits darauf, "dieses Gefühl von Stress und Gefühl wieder zu spüren" - zumal er nicht wisse, ob in diesem Jahr bereits die letzten Australian Open seiner Laufbahn anstehen: "Ich hoffe, wieder hier zu sein, aber in meinem Alter und in diesem Stadium meiner Karriere ist es wirklich schwierig zu wissen, was in ein oder zwei Jahren passieren wird. Also werde ich versuchen, so viel wie möglich im Jahr 2021 zu pushen."