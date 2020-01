Australian Open: Stefanos Tsitsipas gegen Milos Raonic chancenlos

Stefanos Tsitsipas ist bei den Australian Open 2020 in Melbourne ausgeschieden. Der Grieche unterlag Milos Raonic in der dritten Runde mit 5:7, 4:6 und 6:7 (2).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.01.2020, 12:07 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas blieb breakchancenlos

Mit Milos Raonic ist bei den Australian Open nicht zu spaßen. Schon gar nicht, wenn man wenige Wochen zuvor den Titel bei den ATP Finals in London geholt hat. Diese Erfahrung musste 2019 Alexander Zverev machen, an diesem Freitag war nun Stefanos Tsitsipas dran. Der Grieche, von vielen Experten als derjenige Spieler gehandelt, der am ehesten die Dominanz der Großen Drei durchbrechen konnte, sah gegen den kanadischen Routinier kein Licht. Und verabschiedete sich mit einem 5:7, 4:6 und 6:7 (2) aus dem ersten Major des Jahres.

Raonic, dessen Körper ihm immer wieder nur schwer zu lösende Rätsel aufgibt, hatte vor den Australian Open nur eine Partie absolviert, in Doha gegen Corentin Moutet zweimal im Tiebreak verloren. Stefanos Tsitsipas konnte beim ATP Cup zwar auch nur gegen Alexander Zverev überzeugen, war aber doch als Favorit in die Begegnung gegangen.

Raonic servierte 19 Asse, Tsitsipas kam immerhin auf deren neun. Allerdings konnte sich der Grieche keine einzige Breakchance erspielen. Auch weil Milos Raonic insgesamt 55 Gewinnschläge anbringen konnte.

Djokovic nicht gegen Tsitsipas

Ein Mann, der das Ausscheiden von Tsitsipas wie auch die Niederlage von Roberto Bautista-Agut gegen Marin Cilic sicherlich mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen hat, ist Novak Djokovic. Der Titelverteidiger hatte mit Yoshihito Nishioka keine Probleme, wäre im Viertelfinale entweder auf Tsitsipas oder Bautista-Agut getroffen. Nun geht es, einen Erfolg gegen Diego Schwartzman vorausgesetzt, entweder gegen Cilic oder Raonic. Ein weitaus freundlichere Aussicht für Djokovic.

