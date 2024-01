Australian Open: Stefanos Tsitsipas nach Startproblemen souverän

Der bei den Australian Open an sieben gereihte Stefanos Tsitsipas hat nach einem Fehlstart gegen den Belgier Zizou Bergs schlussendlich problemlos die zweite Runde erreicht.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 15.01.2024, 07:47 Uhr

© Getty Images

Zizou Bergs hätte eigentlich nach seiner Niederlage im Qualifikationsfinale der Australian Open gegen den Lokalmatador Dane Sweeny, bei der er noch dazu im dritten Satz beim Stand von 2:0 für den Australier aufgegeben hatte, die Heim- oder Weiterreise antreten dürfen. Doch die verletzungsbedingte Absage von Matteo Berrettini gab dem Belgier eine weitere Chance auf einen Erfolg in "Down under".

Und zu Beginn der Partie gegen den in Melbourne an sieben gesetzten Stefanos Tsitsipas lag tatsächlich soetwas wie eine Überraschung in der Luft - der Lucky Loser holte sich den ersten Satz gegen den Gtiechen mit 7:5. Danach zeigte der Athener jedoch, warum er im ATP-Ranking 123 Plätze vor dem 24-Jährigen Westeuropäer notiert ist und schnappte sich die drei folgenden Sätze völlig problemlos zum Gesamtergebnis von 5:7, 6:1, 6:1, 6:3 nach 2:59 Stunden Spielzeit.

Echten Einsatz, der sich am Ende nicht gelohnt hat, zeigte Altmeister Stan Wawrinka in der Kia Arena gegen den an 20 gereihten Adrian Mannarino. Nachdem der Franzose sich Satz eins mit 6:4 gesichert hatte, schlug der Melbourne-Champion von 2014 zurück und gewann die Sätze zwei und drei mit einer packenden Kampfleistung. Gegen Ende gingen dem 38-Jährigen dann aber doch sichtlich die Körner aus und Mannarino siegte nach 3:36 Stunden mit 6:4, 3:6, 5:7, 6:3, 6:0.

Bereits ausgeschieden ist der sich offenbar in einer Dauerkrise befindliche Dennis Shapovalov: Der ehemalige Weltranglisten-Zehnte aus Kanada scheiterte am erst 18-jährigen tschechischen Qualifikanten Jakub Mensik in drei Sätzen 3:6, 5:7, 5:7.

Hier das Einzel-Tableau aus Melbourne.