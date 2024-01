Australian Open: Thiem gegen Auger-Aliassime am Montagvormittag!

Dominic Thiem wird am Montag das letzte Match in der Margaret Court Arena bestreiten. Die Partie gegen Félix Auger-Aliassime sollte um ca. 10:30 Uhr MEZ beginnen (in Österreich überträgt ServusTV live).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.01.2024, 06:44 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem spielt am Montagvormittag MEZ gegen Félix Auger-Aliassime

Es ist also ein Showcourt für Dominic Thiem und Félix Auger-Aliassime geworden: Die beiden werden am morgigen Montag das Geschehen in der Margaret Court Aren zu einem gütlichen Ende bringen. Die Night Session im zweitgrößten Stadion in Melbourne wird von Ons Jabeur eröffnet, die Tunesierin spielt gegen die ukrainische Qualifikantin Yuliia Starodubtseva.

Parallel zu Thiem kommt es in der Rod Laver Arena zum Auftritt der zweimaligen Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka. Die Japanerin muss gegen die an Position 16 gesetzte Französin Caroline Garcia ran. Davor, also ab 09:00 Uhr MEZ, spielt Lokalmatador Alex de Minaur gegen Milos Raonic aus Kanada.

Deutscher Großkampftag

Die Tagesschicht in der Laver Arena wird von Coco Gauff gegen Anna-Karolina Schmiedlova eröffnet. Gefolgt vom Schlager zwischen Stefanos Tsitsipas und Matteo Berrettini.

Aus deutscher Siecht herrscht am Montag Hochbetrieb, auch wenn Alexander Zverev noch nicht im Einsatz ist: Aber Daniel Altmaier muss gegen Karen Khachanov (drittes Match in der 1573 Arena) ebenso ran wie Laura Siegemund gegen Ekaterina Alexandrova (zweite Partie auch Court 3) und Jan-Lennard Struff gegen Rinky Hijikata (viertes Match auf Court 3). Yannick Hanfmann wurde im dritten Match auf Court 6 gegen Gael Monfils angesetzt, Tatjana Maria im zweiten auch Court 12 gegen Maria Osorio, direkt gefolgt von Maximilian Marterer gegen Nuno Borges.

