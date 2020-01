Australian Open: Thomas Muster - der große Abwesende bei Dominic Thiems Drittrundensieg

Dominic Thiem steht im Achtelfinale der Australian Open. Mindestens ebenso sehr Gesprächsthema wie der Sieg über Taylor Fritz war aber die Abwesenheit seines Coaches Thomas Muster.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.01.2020, 08:29 Uhr

© GEPA Dominic Thiem und Tomas Muster

6:2, 6:4, 6:7 (5) und 6:4 - so lautete das Endergebnis zwischen Dominic Thiem und Taylor Fritz. Trotz des Sieges gegen den US-Amerikaner ließ der Österreicher aber eine Frage offen: Wo war Neo-Coach Thomas Muster?

Sowohl beim Training am Freitag als auch beim Match gegen Fritz war der frühere Weltranglistenerste nicht dabei. In den ersten beiden Spielen gegen Adrian Mannarino und Alex Bolt war Muster noch in der Box des 26-jährigen Lichtenwörthers gesessen.

Sowohl beim On-Court-Interview als auch im Gespräch mit ServusTV wurde die Abwesenheit Musters nicht thematisiert. Muster und Thiem hatten nach dem ATP Cup bekannt gegeben, für 20 Wochen im Jahr zusammenarbeiten zu wollen.

In den sozialen Medien kamen aufgrund des Fehlens des French-Open-Siegers von 1995 Spekulationen über ein mögliches Ende der Zusammenarbeit auf. Diese wurden bislang aber weder dementiert noch bestätigt. Nähere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen.