Australian Open: Tiley baut auf Rückkehr von Nadal 2025

Craig Tiley, der Chef von Tennis Australia, glaubt daran, dass Rafael Nadal 2025 bei den Australian Open spielen wird. Wenn er denn gesund ist ...

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.01.2024, 10:58 Uhr

© Getty Images Craig Tiley und Rafael Nadal vor den Australian Open 2020

Craig Tiley war ja jener Prohet, der weltweit die Nase in Sachen Comeback von Rafael Nadal vorne hatte. Die Vorhersage des Chefs von Tennis Australia ging indes nur zur Hälfte in Erfüllung. Denn zwar kam Nadal tatsächlich vor wengen Tagen in Brisbane in das professionelle Tennis zurück. Aber eben vorerst nur für drei Matches. Nach seiner Partie gegen Jordan Thompson, in der Nadal im zweiten Durchgang zwei Satzbälle vergeben hatte, entschied sich der Spanier nach Konsultationen mit den Ärzten und seinem Team dafür, in diesem Jahr nicht in Melbourne anzutreten.

Was die Tennisfans und auch Craig Tiley schmerzt. Der aber natürlich Verständnis äußert. "Um die Australian Open zu gewinnen, muss man sieben Best-of-Five-Matches spielen, über zwei Wochen", erklärte Tiley unmittelbar nach der Absage von Nadal. "Ich gehe davon aus, dass Rafa gedacht hat, dies nicht durchstehen zu können." Nadal würde ein Turnier nur dann in Angriff nehmen, wenn er zu 100 Prozent fit und davon überzeugt sei, dieses auch gewinnen zu können, so Tiley.

Tiley trifft Nadal - privat

Rafael Nadal hat in Melbourne zweimal reüssiert: 2009 nach einem epischen Endspiel gegen Roger Federer, 2022 nach 0:2-Satzrückstand gegen Daniil Medvedev. Ein dritter Titel in diesem Jahr schien aufgrund der langen Verletzungspause und der Hochform von Novak Djokovic ohnehin eher unrealistisch zu sein.

Dann vielleicht 2025?

"Ich plane absolut, Rafa im kommenden Jahr zu sehen", erklärte Tiley weiter im Gespräch mit The Age. "Ich plane auch, ihn heute Abend bei einem privaten Treffen zu sehen, wie wir es immer machen, bevor er in den kommenden Tagen die Stadt verlässt. Und ich werde ihm dieselbe Frage stellen. Aber Rafa ist ein Spieler, der, solange er fit ist und sich gesund fühlt, auch Matches bestreiten wird. Weil er es liebt zu spielen."