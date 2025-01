Australian Open: Toptalent Fonseca "will mehr und mehr"

Sein beeindruckendes Debüt auf der großen Grand-Slam-Bühne soll für Joao Fonseca erst der Startschuss einer erfolgreichen Karriere gewesen sein.

von SID

zuletzt bearbeitet: 15.01.2025, 06:55 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca gewann am Dienstag gegen Andrey Rublev

Toptalent Joao Fonseca hat noch lange nicht genug: "Natürlich sind meine Erwartungen jetzt größer. Ich will mehr und mehr", sagte der erst 18 Jahre alte Brasilianer nach seinem beeindruckenden Debüt auf der Grand-Slam-Bühne: "Ich denke, das ist die Mentalität eines Champions."

Das große Selbstvertrauen Fonsecas kommt nicht von ungefähr. Immerhin hatte der Qualifikant in seinem Erstrunden-Match bei den Australian Open gleich mal einen Top-10-Spieler geschlagen. Andrey Rublev ließ er beim glatten 7:6 (1), 6:3, 7:6 (5) kaum eine Chance und legte dabei beeindruckende Statistiken auf: Ganze 51 Winner schlug er in 2:23 Stunden Spielzeit.

"Mein erster Sieg bei einem Grand Slam, mein erster Sieg gegen einen Top-10-Spieler, mein erstes Mal im Hauptfeld eines Grand Slams", sagte Fonseca: "Alles ist also neu für mich, aber ich habe ein gutes Match gespielt." Er sei "sehr zufrieden" mit seiner Mentalität, führte der 18-Jährige aus, der auch in den Tie Breaks groß aufspielte.

Djokovic adelt Fonseca

Vieles spricht dafür, dass die Zuschauer am späten Dienstagabend in Melbourne den Durchbruch eines neuen Topstars erlebten. Denn Fonsecas Sieg kam, so beeindruckend er letztlich war, alles andere als aus dem Nichts. Zwölf Mal in Folge hatte er zuvor bereits gewonnen, wenn auch nicht auf ATP-Tour-Niveau - durch die Qualifikation spazierte er mühelos und ohne Satzverlust.

Auch die designierten Topstars der kommenden Jahre um Carlos Alcaraz und Jannik Sinner dürften nun endgültig einen neuen Konkurrenten erwarten. Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic hatte den Brasilianer bereits im vergangenen Jahr geadelt: "Ich habe ihn spielen sehen. Er ist sehr gut und erinnert mich an mein Spiel", sagte der Serbe bei Tennis365.