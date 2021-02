Australian Open: Tsitsipas biegt Kokkinakis, auch Berrettini weiter

Stefanos Tsitsipas und Matteo Berrettini haben die den Australian Open die dritte Runde erreicht. Der Grieche musste dabei über fünf Sätze gehen. Tsitsipas gewann mit 6:7 (5), 6:4, 6:1, 6:7 (5) und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.02.2021, 09:30 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas am Donnerstag in Melbourne

Als es im vierten Satz so richtig eng wurde, fasste Stefanos Tsitsipas auch noch eine Verwarnung wegen Coachings aus. Thanasi Kokkinakis kämpfte da gerade um sein sportliches Überleben, versuchte, einen 4:5-Rückstand wettzumachen. Was ihm nach mehr als drei Stunden zunächst auch gelang - Kokkiniakis, der sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen herum schlagen musste, wehrte den ersten Matchball von Tsitsipas mit einem starken Aufschlag ab, glich zum 5:5 aus.

Tsitsipas wirkte in dieser Phase als Aufschläger weit souveräner. Was ihm allerdings im Tiebreak von Durchganz vier wenig half: Der Grieche eröffnete mit einem Doppelfehler, leistete sich auch in der Folge ein paar leichte Schnitzer. Und sah sich plötzlich mit einem 1:5-Rückstand konfrontiert. Tsitsipas glich zum 5:5 aus, Nick Kyrgios, der seinen Kumpel und Doppelpartner Kokkinakis in der Rod Laver Arena unterstützte, durfte wenige Augenblicke später dennoch zufrieden sein: Ein Longline-Passierball ließ Tsitsipas keine Chance, Satzausgleich.

Berrettini gibt Satz ab

Die Entscheidung begann für Stefanos Tsitsipas frustrierend: Zwar erarbeitete er sich gleich zwei Breakchancen, Kokkinakis machte aber vier Punkte in Folge. Wenige Minuten dasselbe Spiel: Wieder hatte der Lokalmatador bei eigenem Aufschlag massive Probleme, musste sieben Mal über Einstand - und ging dennoch mit 2:1 in Führung. Dass dies auf Dauer nicht gut gehen würde, war klar. Und so holte sich Tsitsipas mit seiner 22. Chance das fünfte Break im Match. Mehr als eine Stunde nach seinem ersten Matchball erarbeitete sich Stefanos Tsitsipas nach 4:32 Stunden Spielzeit eine zweite Möglichkeit.Und verwertete diese mit einem starken Aufschlag.

Für Tsitsipas geht es am Samstag gegen Mikael Ymer weiter. Der Schwede besiegte den spanischen Aufsteiger Carlos Alcaraz Garfia in vier Sätzen.

Matteo Berrettini hatte im Parallel-Spiel dagegen wenig Mühe. Der Italiener, der beim ATP Cup Dominic Thiem und Gael Monfils besiegt hatte, gewann gegen den tschechischen Qualifikanten Tomas Machac mit 6:3, 6:2, 4:6 und 6:3. Die nächste Aufgabe wird da schon knackiger: Karen Khachanov wird sich an Berrettini versuchen.

