Australian Open: Tsitsipas fliegt schon in Runde eins raus

Stefanos Tsitsipas ist schon in Runde eins der Australian Open 2025 am US-Amerikaner Alex Michelsen gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.01.2025, 05:25 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas ist bei den Australian Open ausgeschieden

Australien war in diesem Jahr keine Reise wert für Stefanos Tsitsipas. Denn der Grieche unterlag schon in der ersten Runde dem US-Amerikaner Alex Michelsen mit 5:7, 3:6, 6:2 und 4:6. Michelsen, im Dezember noch bei den #NextGen Finals in Jeddah am Start, bekommt es nun entweder mit James McCabe aus Australien oder dem spanischen Youngster Martin Landaluce zu tun.

Für Tsitsipas, in Melbourne nur noch an Position elf gesetzt, dagegen setzt sich der frustrierende Saisonstart fort. Schon beim United Cup hatte er gegen Alexander Shevchenko verloren. Der einzige Matchsieg gelang bisher gegen Pablo Carreno Busta.

Eine Runde weiter ist dagegen der tschechische Youngster Jakub Mensik, der sich gegen Rückkehrer Nikolov Basilashvili mit 6:1, 6:7 (3), 6:3 und 6:3 behaupten konnte. Mensik trifft in Runde zwei auf Casper Ruud, der schon gestern gegen Jaume Munar über fünf Sätze gehen musste.

Ordentlich strecken musste sich Frances Tiafoe, der gegen Arthur Rinderknech beinahe eine 2:0-Satzführung aus der Hand gab. Am Ende setzte sich Tiafoe gegen den Franzosen mit 7:6 (3), 6:2, 4:6, 6:7 (4) und 6:3 durch und wartet auf den Sieger der Partie zwischen Fabian Marozsan und Thiago Seyboth Wild.

Hier das Einzel-Tableau der Australian Open 2025