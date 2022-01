Australian Open: "Unfair, mit wie viel Rafa davonkommt" - Denis Shapovalov erneuert Kritik an Nadal

Denis Shapovalov hat in seiner Pressekonferenz nach dem Aus gegen Rafael Nadal Stellung zu seinem Wutausbruch genommen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.01.2022, 12:25 Uhr

© Getty Images Denis Shapovalov

Es war ein kleiner Aufreger in einem großen Match, nach Durchgang 1: Shapovalov wollte nach der Satzpause aufschlagen, Gegner Nadal war aber noch nicht gänzlich bereit. Was den Kanadier aufregte: Eine Verwarnung müsse her, forderte er von Schiedsrichter Carlos Bernardes. Der sich dem verweigerte.

Vor allem aber die Aussage des Schiedsrichters brachte "Shapo" auf Touren: Bernardes habe moniert, er selbst sei ja nicht bereit, da er mit ihm spreche. "Ihr seid alle korrupt", schimpfte Shapovalov daraufhin.

Shapovalov über Nadal: "Kriegt so viel Zeit"

Er habe sich falsch ausgedrückt, sei emotional gewesen, sagte Shapovalov im Anschluss in der Presserunde. Und der Kommentar von Bernardes habe ihn geärgert.

Zu seinem grundlegenden Vorwurf aber stehe er, erklärte er sachlich und ruhig. "Es ist unfair, mit wie viel Rafa davonkommt." Ihm selbst sei im Vorjahr nicht erlaubt worden, in die Umkleide zu gehen, nachdem er schon vom Physio behandelt worden sei. Und Nadal: "Kriegt so viel Zeit zwischen den Sätzen und überhaupt."

Wird Rafael Nadal anders behandelt?

Eine Spezialbehandlung? "Natürlich, zu 100 Prozent", so Shapovalov. "In jedem anderen Match, das ich gespielt habe, war das Tempo so schnell, weil die Schiedsrichter direkt nach dem Punkt auf die Uhr gedrückt haben." Er habe das Gefühl gehabt, nicht nur gegen Nadal, sondern auch gegen den Schiedsrichter gespielt zu haben.

Nadal hingegen konterte die Aussagen. "Ich hatte nie das Gefühl, auf dem Platz bevorteilt zu werden. Hier liegt Denis falsch, denke ich", sagte er. "Ich denke, er wird es später mal verstehen, dass man etwas mehr Zeit braucht, wenn man seine Klamotten wechselt."