Australian Open: Ungeimpfter Pierre-Hugues Herbert sagt ab

Pierre-Hugues Herbert ist der erste Spieler, der offiziell wegen einer fehlenden Impfung gegen das Corona-Virus seine Teilnahme an den Australian Open abgesagt hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.12.2021, 17:20 Uhr

© Getty Images Nicolas Mahut wird in Australien nicht auf Pierre-Hugues Herbert zählen können

So ganz genau gelingt es ja selten, die Planungen von Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut zu durchschauen. Als Tendenz lässt sich immerhin festhalten: Je später das Tennisjahr, umso häufiger die gemeinsamen Auftritte der beiden Franzosen. Schließlich geht es dann ja noch einmal um die Qualifikation für die ATP Finals, das Herbert und Mahut vor ein paar Tagen in Turin zum zweiten Mal gewannen.

Auch in Melbourne haben Herbert/Mahut schon reüssiert: 2019 konnten sie dort ihren Karriere-Grand-Slam komplettieren. Ein weiterer Sieg in Down Under wird in näherer Zukunft allerdings nicht dazukommen. Denn wie die australische Zeitung Herald Sun berichtet, hat Pierre-Hugues Herbert seine Nennung für die Australian Open zurückgezogen. Der Grund: Der 30-Jährige ist noch nicht gegen das Corona-Virus geimpft.

Etwa 80 Prozent geimpft

Was auch im Frühjahr 2022 zum Problem wird. Denn für eine Teilnahme an den 1000er-Turnieren in Indian Wells und Miami ist ebenfalls die vollständige Impfung erforderlich.

Was die Australian Open anbelangt, wird Herbert wohl nicht der einzige Spieler bleiben, der wegen der fehlenden Immunisierung nicht anreist. Schließlich sollen zum Zeitpunkt der ATP Finals nur lediglich 80 Prozent der Profis den vollständigen Impfschutz erhalten haben. Die Frage ist nur, wer die ebenso offen wie Herbert als Grund für eine Absage angibt.